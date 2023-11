Stoltenberg: Crna Gora aktivno doprinosi kolektivnoj odbrani

Podgorica, (MINA) – Crna Gora aktivno doprinosi kolektivnom odvraćanju i odbrani i prepoznata je posvećenost države implementaciji NATO ciljeva sposobnosti, rekao je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

On je čestitao ministru odbrane Draganu Krapoviću izbor na tu funkciju.

Stoltenberg je u pismu rekao da je Krapović imenovan na funkciju u momentu kada je evroatlantska oblast suočena sa najvećom bezbjednosnom prijetnjom u posljednjih nekoliko decenija, što je, kako se dodaje, dodatan podsticaj za saveznice pokažu jedinstvo i solidarnost.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, naglašeno je da Crna Gora aktivno doprinosi kolektivnom odvraćanju i odbrani, kao i da je prepoznata posvećenost implementaciji NATO Ciljeva sposobnosti.

„Uz uvjerenje da će NATO održati političku koheziju i očuvati svoju vojnu snagu, generalni sekretar Stoltenberg je u pismu izrazio zadovoljstvo što će imati priliku da nastavi intenzivnu saradnju sa Crnom Gorom tokom Krapovićevog mandata“, rekli su iz Ministarstva odbrane.

