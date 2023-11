Spriječeno krijumčarenje 54 kg marihuane, uhapšen osumnjičeni

Podgorica, (MINA) – Službenici Odsjeka za borbu protiv droga i Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su uz podršku pripadnika Mobilne jedinice za bezbjednost saobraćaja, spriječili krijumčarenje 54 kilograma (kg) marihuane i uhapsili Podgoričanina M.Đ. (65), saopštili su iz Uprave policije.

Oni su kazali da je u sklopu planskih aktivnosti sprovedenih u cilju suzbijanja krijumčarenja droge, danas oko 12 sati i 30 minuta auto-putu Podgorica – Kolašin, u mjestu Vjeternik, kontrolisano vozilo “Ford Kuga” podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao M.Đ.

„Tom prilikom u vozilu pronađene su dvije torbe u kojima su bila 54 pakovanja sa sadržajem biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, težine oko 54 kg“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je M.Đ. drogu preuzeo u Podgorici i da je imao namjeru da je prokrijumčari u Srbiju.

Iz policije su rekli da će oduzeta droga biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru.

„Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, M.Đ. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS