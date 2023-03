Spajić: Uticali smo da ekonomija bude glavna tema političkih kampanja

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad uticao je na to da ekonomija bude glavna tema političkih kampanja, kazao je predsjednik te partije Milojko Spajić.

Spajić je rekao da upravo oni koji su godinama držali minimalnu zaradu na iznos od 193 EUR obećavaju zarade u visini od 1,5 hiljada EUR.

“Zahvaljujući programu Evropa sad i benefitima koje su osjetili građani Crne Gore, uticali smo da glavna tema političkih kampanja bude ekonomija”, naveo je Spajić na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da “prazna obećanja moraju biti iza nas, zajedno s partijama prošlosti”.

