Spajić: Naredna godina velika za izgradju auto-puteva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje rekonstruisanog puta Mateševo-Kolašin puno će značiti za razvoj tog kraja, ocijenio je premijer Milojko Spajić i poručio da će naredna godina biti velika za izgradnju auto-puteva u Crnoj Gori.

On je na svečanom otvaranju osam kilometara dugog regionalnog puta Mateševo-Kolašin kazao da je ta dionica bila problematična u stvaranju.

“Sada je Kolašin na 40-ak minuta od Podgorice, mislim da će to puno značiti za razvoj ovog kraja i za ostalo stanovništvo, naročito mladih u ovom kraju”, rekao je Spajić novinarima.

Rekonstrukcija ove dionice počela je tokom aprila prošle godine, a rok za izradu je bio osam mjeseci.

“Upravo smo i posjetili Komandni centar, gdje smo prošli mrežu auto-puteva koju planiramo do 2030. godine da izgradimo u Crnoj Gori. Tenderi za idejna rješenja su već pokrenuti. Tačnije, tender za idejni projekat Andrijevica – Berane – Boljare je pokrenut danas”, kazao je Spajić.

On je naveo da očekuje da bude završen do kraja godine, ili da imamo projekat potpuno spreman za tendersku proceduru za narednu godinu, tako da ostatak auto-putne mreže, idejni projekti, tenderi kreću na ljeto ove godine.

“Tako da će naredna godina biti velika godina za izgradnju auto-puteva u Crnoj Gori. Oni su apsolutno neophodni i upravo smo se danas okupili da rekonstruišemo jedan put. Jedva čekam da rekonstruišemo sve puteve u Crnoj Gori, da rekonstruišemo aerodrome koji su u katastrofalnom stanju, da rekonstruišemo željeznicu koja je vjerovatno u najgorem stanju od Portugala do Vladivostoka, koja je na nivou neke Somalije ili drugih zemalja”, rekao je Spajić.

On je naveo da misli da treba da se fokusiramo na rekonstrukciju infrastrukture u Crnoj Gori, koja je u užasnom stanju, i da građani osjete benefit od svih tih rekonstrukcija.

Spajić je rekao da dionica Andrijevica – Mateševo ulazi krajem marta u tendersku proceduru.

“Taj auto-put, koji je samo 21 kilometar, prolazi kroz Bijelasicu i Komove i otvara čitav taj sjeveroistok Crne Gore, koji je najsiromašniji i koji je bio potpuno zapostavljen”, kazao je Spajić.

On je naveo da sjeverozapad ima i Elektroprivredu, Termoelektranu, kao i hidroelektrane, dok sjeveroistok nema ništa.

“Ima kladionice i trafike i jednostavno potpuno je opustošen u zadnje dvije, tri decenije. Potrebna je jedna inicijativa kao što je ova, izgradnja Kolašina, odnosno Mateševa, Andrijevice i to što prije. Prethodne vlade su to držale da se kreće 2026. ili 2027, a mi to krećemo ove godine”, rekao je Spajić.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, kazao je da je put Mateševo-Kolašin jedna izuzetno važna saobraćajnica, koja će da povezuje auto-put sa glavnim magistralnim putem.

“Sad imamo jedan kvalitetan, moderan i najbitnije bezbjedan put, koji će da povezuje centralni dio Crne Gore sa sjevernim dijelom”, rekao je Radulović i dodao da je koštao oko sedam miliona EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Spajić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše optužbe da se Vlada tajno zadužila 109 miliona EUR, kazao da je četiri puta javno govorio o tom zaduženju.

“Ako je to tajno zaduženje, ja ne znam šta je javno zaduženje. Ja sam upravo predstavljao na pres konferenciji to zaduženje. U pitanju je 109 miliona EUR po kamatnoj stopi 6,45 odsto, odnosno samo dva odsto iznad šestomjesečnog Euribora, što je četiri puta manje nego što se zadužila 43. vlada, koja se zadužila po 11 odsto otprilike kamata, odnosno osam odsto iznad Euribora”, rekao je Spajić.

On je naveo da je njihov kreditni diferencijal dva odsto, dok je kreditni diferencijal, odnosno razlika između Euribora i kamatne stope, osam odsto prethodne vlade.

“Znači, rizik države se smanjio četiri puta za samo osam mjeseci. I to vam govori o povjerenju investitora i kreditora u ovu Vladu”, rekao je Spajić.

Na pitanje da li će biti izmjena Zakona o PDV-u, Spajić je odgovorio da ne misli da postoje neke drastične promjene, ali sve će biti predstavljeno fiskalnom strategijom.

On je, komentarišući pad povjerenja građana u članstvo Crne Gore u EU, kazao da su građanima potrebni benefiti u njihovim životima, da vide zašto je članstvo EU toliko bitno.

“Upravo plan rasta koji će predstavljati minimum investicije od nekih 400 do 500 miliona EUR u Crnoj Goru iz EU, je nešto što će svi moći da osjete. Tržište će se povećati sa pola miliona ljudi na pola milijarde ljudi. To mnogo znači za prave investitore koji treba da dođu i da iskoriste naše ljudske resurse koji su sigurno konkurentni. Očekujemo mnogo više investitora i mnogo bolje poslodavce u budućnosti”, poručio je Spajić.

