Sjutra konferencija Balkanski dijalozi

Podgorica, (MINA) – Konferencija Balkanski dijalozi, koji se ove godine održava pod nazivom “Momenat ubrzanja na Zapadnom Balkanu: vrijeme za prekretnicu”, biće održana sjutra u Podgorici.

Konferenciju organizuje nevladina organizacija Građanska alijansa u partnerstvu sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo iz Beograda.

Skup će otvoriti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Na konferenciji će učestvovati i premijer Milojko Spajić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Konferencija se organizuje od 2019. godine, nekoliko puta godišnje, a svaka od njih okupila je više od 50 učesnika, većinom sa Zapadnog Balkana, ali i iz Evrope, uz ukupno više od 200 visokih donosioca odluka i političara.

Navodi se da je ove godine odlučeno da konferencija bude organizovana u Podgorici, a da njoj učestvuju važni i ključni donosioci odluka koji će razgovarati o najvažnijim pitanjima od značaja za razvoj, prosperitet i saradnju Zapadnog Balkana, ali i za olakšavanje ulaska zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Ovogodišnja tema konferencije biće u vezi sa izborima u Evropskom parlamentu, izborom nove Evropske komisije iduće godine i gdje se tu nalazi perspektiva Balkana.

Važan dio konferencije pokrivaće i tema vezana za obrazovanje političkih elita i regionalne saradnje u tom kontekstu.

