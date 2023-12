Sindikalna potrošačka korpa za četvrti kvartal 1,85 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna potrošačka korpa (SPK) za četvrti kvartal ove godine iznosi 1,85 hiljada EUR, pokazalo je istraživanje Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Centra za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja (CEISI).

USSCG i CEISI predstavili su na konferenciji za novinare u petak, nakon dvomjesečnog istraživanja, SPK koja se odnosi na četvrti kvartal ove godine.

Metodologija za izradu SPK-a, kako je objašnjeno u saopštenju na sajtu USSCG, bazirana je na uporednim iskustvima i analizama sindikata iz okruženja, čije su potrebe i način života dosta slični kupovnim navikama potrošača u Crnoj Gori.

“Takođe, prilikom izrade metodologije vodili smo računa da se zadovolje određeni međunarodni standardi, kao i uporedni podaci sa brojnih međunarodnih sajtova koji se bave statistikom i analizom potreba potrošača u određenim zemljama, odnosno djelovima Evrope i svijeta”, navodi se u saopštenju.

Konsultacije sa stručnom javnošću i rad na terenu u cilju prikupljanja tačnih podataka o različitim vrstama troškova domaćinstva bile su neophodan segment i uporište prilikom pripreme metodologije i izrade prve SPK.

SPK obuhvata troškove života četvoročlanog domaćinstva – dvoje odraslih i dvoje djece školskog uzrasta, odnosno jednog/e desetogodišnjaka/kinje koji/a pohađa osnovnu školu i jednog/e petnaestogodišnjaka/kinje koji/a pohađa srednju školu.

SPK se sastoji od deset kategorija troškova i to prehrambenih proizvoda, imputirane rente, tekućeg održavanja domaćinstva, stanovanja i komunalija, obuće i odjeće, nabavke proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja, prevoza, obrazovanja i kulture, sporta i rekreacije, sedmodnevnog ljetovanja.

Iz USSCG su rekli da aktuelna potrošnja većine građana u Crnoj Gori ne korespondira sa njihovim mjesečnim primanjima.

“Ukoliko pođemo od pretpostavke da, u posmatranoj četvoročlanoj porodici, roditelji primaju dvije prosječne zarade, dolazimo do zaključka da ovaj iznos nije dovoljan da toj porodici obezbijedi dostojanstvene uslove živote, odnosno pokrije troškove SPK-a”, dodaje se u saopštenju.

Trenutno, a prema sprovedenoj anketi, samo 22,3 odsto ispitanika zarađuje preko 1,5 hiljada EUR na nivou domaćinstva, što opet, kako tvrde iz USSCG, nije dovoljno da se podmiri iznos SPK.

“U cilju obezbjeđenja osnovne egzistencije porodice, građani su često prinuđeni da, pored redovnog, obavljaju i neke dodatne poslove. Samim tim, javlja se problem uspostavljanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, što može dovesti do pojave sindroma sagorijevanja na poslu, raznih psiho-fizičkih problema, te negativnog uticaja na zdrav i pravilan razvoj porodice kao osnovne ćelije društva”, dodaje se u saopštenju.

Zadovoljenje najveće i najneophodnije grupe troškova na mjesečnom nivou, odnosno troškova nabavke prehrambenih proizvoda, često ide na uštrb zadovoljenja drugih grupa troškova poput obrazovanja i kulture, sporta i rekreacije, ljetovanja, na koje građani izdvajanju minimalan iznos novčanih sredstava ili ga, pak, uopšte ne izdvajaju.

“Imajući u vidu da je ovo slučaj kod skoro 80 odsto naših ispitanika, poražavajuća je činjenica da na izmaku ove godine i dalje ne možemo govoriti o dostojanstvenim uslovima života i rada u Crnoj Gori”, zaključili su iz USSCG.

SPK biće objavljivana kvartalno na veb stranici CEISI-a www.ceisi.me.

