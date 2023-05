Šehović: Evropska i evroatlantska orijentacija Crne Gore nema alternativu

Podgorica, (MINA) – Evropska i evroatlantska orijentacija Crne Gore nema adekvatnu alternativu, a prijateljska i partnerska podrška Sjedinjenih Američkih Država (SAD) afirmaciji takvih vrijednosti je posebno važna, ocijenio je lider Socijaldemokrata Damir Šehović.

On je na Tviteru /Twitter/ rekao da je imao korisnu razmjenu mišljenja sa američkim senatorima Krisom Marfijem i Gerijem Pitersom o političkim, ekonomskim, bezbjednosnim i ostalim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava.

“Evropska i evroatlantska orijentacija Crne Gore nema adekvatnu alternativu, a prijateljska i partnerska podrška SAD-a afirmaciji takvih vrijednosti je od posebne važnosti”, naveo je Šehović.

Marfi i Piters u Crnoj Gori borave u okviru posjete regionu Zapadnog Balkana.

