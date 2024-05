DPS: Vladajuća većina ugrožava dobrosusjedske odnose i evropsku perspektivu države

Podgorica, (MINA) – Protestna nota Hrvatske posljedica je ponašanja vladajuće koalicije, koja dopušta liderima Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, da namjerno razbijaju dobrosusjedske odnose i podrivaju evropski put države, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Hrvatska je uputila protestnu notu Crnoj Gori, povodom najave Mandića da će predstavnici srpskog naroda u Skupštini predložiti rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.

Iz DPS-a su ocijenili da je protestna nota Hrvatske posljedica ponašanja vladajuće koalicije.

„Vladajuća koalicija, zbog svojih sitnih kalkulacija, preciznije čuvanje fotelja u koje su njeni funkcioneri zasjeli, dopušta Mandiću i Kneževiću da namjerno razbijaju dobrosusjedske odnose Crne Gore i da podrivaju evropski put države“, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da su najava Mandića i Kneževića da će lansirati rezoluciju o Jasenovcu, „kako bi nekako biračima objasnili zašto podržavaju Vladu koja glasa suprotno interesima zvaničnog Beograda“, i indiferentan stav ministra vanjskih poslova, „koji se ponaša kao da sa njim to sve nikakve dodirne tačke nema“, prouzrokovali današnji odgovor Hrvatske.

„DPS konstantno upozorava na to da aktuelna vladajuća većina svakim danom produkuje incidente kojim ugrožava dobrosusjedske odnose i evropsku perspektivu Crne Gore“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Navodi se da je skandalozna činjenica da je Vlada u kratkom periodu dobila dvije protestne note od svojih susjeda.

Iz DPS-a su rekli da politička trgovina i borba za očuvanje fotelja prijeti da Crnu Goru sroza i kompromituje kao pouzdanog regionalnog partnera.

„Upravo spremnost da se zloupotrijebe i politizuju žrtve pokazuje da oni koji potenciraju ovu priču nemaju nikakav osjećaj poštovanja prema stradalima i njihovim porodicama“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su ocijenili da aktuelna Vlada mora što prije da ode, u prošlost, kao što su i prethodne dvije.

„Vrijeme je da Crna Gora dobije stabilnu, odgovornu i evropski orijentisanu vlast, koja će povratiti stabilnost i nastaviti da vodi zemlju putem evropskih integracija“, kazali su iz te partije.

