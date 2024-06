Pristanak na ucjene oko dvojnog državljanstva vodi ka nestanku države

Podgorica, (MINA) – Pristanak premijera Milojka Spajića na ucjene oko dvojnog državljanstva vodi Crnu Goru ka nestanku, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i poručili da takav naum neće proći.

Kako su kazali iz DPS-a, lideri srpskih partija Andrija Mandić i Milan Knežević su se, na velikosrpskoj paradi Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, svečano zavjetovali da su spremni da svoje buduće učešće u vlasti iskoriste za nestanak Crne Gore kao nezavisne države.

„Njihova najava promjene Ustava i uvođenje dvojnog državljanstva, poruka je Spajiću, na šta sve mora da pristane ako želi da se zadrži u fotelji predsjednika Vlade“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Navodi se da je, poput politikantske zloupotrebe žrtava Jasenovca, dvojno državljanstvo još jedna tema kojom Mandić i Knežević pokušavaju da odobrovolje Vučića, i da mu pokažu svoju lojalnost.

Iz DPS-a su ocijenili da indolentnost sa kojom dio međunarodne zajednice posmatra nacionalističke poruke koje se lansiraju iz Srbije, ne doprinosi stabilizaciji regiona.

Prema njihovim riječima, tumačenja da se rasplamsali velikosrpski nacionalizam može zaustaviti jedinstvenim ekonomskim tržištem na kojem bi, očekivano, primat imala Srbija, vrijeđa zdrav razum.

Osim toga, smatraju u DPS-u, to šalje poruku sa koliko se površnosti i nezainteresovanosti pristupa problemu koji je samo prije dvije decenije izazvao katastrofalne posljedice koje i dan danas osjećamo.

„Ne interesuje nas na šta su sve spremni Vučićevi podanici koji sanjaju da postanu Dodici od Crne Gore, spremni da budu loše sluge gorih gospodara“, kazali su iz DPS-a.

Iz te partije su poručili Vladi i Spajiću da se ne igraju sa državom i slogom u njoj.

„Odnosno da ne pokušavaju da kupuju vrijeme i opstanak u foteljama, podilaženjem nezajažljivim apetitima velikosrpskog nacionalizma“, dodaje se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS