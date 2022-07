Popović da uskrati podršku Vladi

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) ovlastilo je lidera i poslanika te stranke Andriju Popovića da uskrati podršku Vladi, saopšteno je iz te partije.

Kako su kazali iz LP, Predsjedništvo stranke jednoglasno je podržalo pokretanje postupka odlučivanja o nepovjerenju manjinskoj 43. Vladi.

Predsjedništvo LP ranije je donijelo da poslanik i predsjednik LP Andija Popović podrži izbor manjinske Vlade, bez učešća LP u njoj, vodeći prije svega računa o crnogorskim nacionalnim interesima, ekonomiji, ukupnoj stabilnosti i deblokadi evropskih integracija što je sve trebao biti prioritet Vlade.

Iz LP su kazali da je nakon samo 70-ak dana, predsjednik Vlade prekršio principe Sporazuma podrškom “nakaradnom, nesumnjivo protivustavnom i protivzakonitom tekstu, ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom”.

“Stekli su se uslovi za pokretanje parlamentarne procedure o nepovjerenju Vladi”, dodaje se u saopštenju.

Iz LP su naveli da, kako su pogaženi temeljni principi saradnje u okviru potpisanog Sporazuma, normativni prioriteti za ispunjavanje obaveza za članstvo u Evrospkoj uniji kao i politički prioriteti za izvršnu vlast, Predsjedništvo te stranke ovlastilo je Popovića da u Skupštini uskrati podršku Vladi.

