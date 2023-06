Polovičan učinak Nikšića prvog takmičarskog dana

Viljnus, (MINA) – Golbal klub Nikšić prvi takmičarski dan finalnog turnira Lige šampiona u Viljnusu završio je sa polovičnim učinkom.

Turnir je otvorio pobjedom protiv poljskog Krakova 15:13, dok je u drugom kolu poražen od Invasporta iz Ukrajine 14:6.

Pobjedom nad ekipom Krakova crnogorski predstavnik revanširao se rivalu za poraz na kvalifikacionom turniru u Lionu (11:7).

Nikšićki tim je protiv Krakova dobro počeo meč i stekao ubjedljivu prednost, činilo se da će riješiti meč i prije kraja regularnog toka, ali je u nastavku dozvolio rivalu da se vrati u igru i izjednači (12:12, 13:13).

U uzbudljivoj završnici, pitanje pobjednika, golovima u posljednjem minutu, riješili su Nikola Nikolić i Miloš Ranitović.

Nikolić je meč završio sa sedam golova, dok su po četiri pogotka dodali Ranitović i Marko Nikolić.

Ekipa Nikšića je i u drugom meču imala dobar početak i desetak minuta egal igre, ali je nastavak meča pripao ukrajinskom sastavu, koji je iskoristio umor i pad koncentracije rivala, nekoliko nerealizovanih i skrivljenih penala i došao do ubjedljivog trijumfa.

U nikšićkom timu Nikola Nikolić je bio najefikasniji sa pet, dok je Marko Nikolić postigao jedan gol.

Ranitović kazao je da je protiv poljskog predstavnika ostvarena predviđena pobjeda, ali da su do nje došli teže od očekivanog.

“Imali smo tokom prvog dijela i po pet golova prednosti. Bilo je dosta oscilacija i padova u igri, ali najvažnije je da smo na kraju prelomili meč i osvojili bodove”, rekao je Ranitović.

Govoreći o drugom meču, on je naglasio da je Invasport kvalitetan protivnik i jedan od favorita za zlato.

“To su izuzetno spremni momci, bronzani sa prethodnog šampionata svijeta. Dosta toga nam nije išlo u tom meču, napad je bio loš i nijesmo iskoristili tri ili četiri penala, a napravili smo pet”, rekao je Ranitović.

Komentarišući ubjedljiv poraz, on je kazao da imajući u vidu prikazano rezultat nije nerealan, ali i da ne predstavlja realnu sliku viđenog na terenu.

“Mi smo daleko od forme, u kojoj ćemo biti u decembru, kada bude Evropsko prvenstvo u Podgorici. Sve ovo koristimo kao jak trening i uigravanje za ono što nas čeka na šampionatu”, rekao je Ranitović.

Nikšićki tim sjutra u 12 sati i 15 minuta očekuje duel sa finskim Old pauerom, nakon kojeg će biti poznato sa koje će pozicije izboriti četvrtfinale.

Old pauer je u prva dva kola upisao poraze.

Za subotu zakazani su polufinalni i finalni duel, kao i mečevi za treće, peto i sedmo mjesto. Nikšić je prošle sezone, u debitantskom nastupu u Ligi šampiona, igrao finale. (kraj) eml

