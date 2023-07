PES: Razmotrićemo sugestije za doradu predloženih deset principa za formiranje vlade

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) razmotriće sve sugestije i zahtjeve za doradu početnih predloženih deset principa te stranke za formiranje vlade.

Lider PES-a Milojko Spajić danas je razgovarao sa predstavnicima Albanskog foruma, Socijalističke narodne partije, Albanske alijanse i Hrvatske građanske inicijative.

Kako je saopšteno iz PES-a, u toku današnjeg razgovora sa potencijalnim partnerima, postignut je visok stepen saglasnosti u vezi sa principima PES-a.

„Nakon prvog kruga obavljenih konsultacija razmotrićemo sve sugestije i zahtjeve za doradu početnih predloženih deset principa, u cilju pripreme sporazuma za formiranje 44. Vlade Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da će na zahtjev Bošnjačke stranke, koja zbog ranije preuzetih obaveza nije mogla da se odazove njihovom pozivu, pregovore sa tom partijom obaviti početkom naredne nedjelje kako bi se i zvanično zatvorio prvi krug pregovora.

