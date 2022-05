Otvorena nova poslovnica MTEL-a u Kotoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova poslovnica kompanije MTEL otvorena je danas u Kotoru u tržnom centru Kamelija.

Izvršna direktorica MTEL-a Tatjana Mandić rekla je da od samog početka rada, ta kompanije otvorila poslovnicu u Kotoru, jer je to značajan turistički centar Crne Gore i da od danas korisnici imaju novi prostor prilagođen njihovim savremenim potrebama, a i zaposleni još ljepši prostor za rad.

„Ove godine proslavljamo 15 godina uspješnog poslovanja i kao lider na tržištu telekomunikacija odlučili smo da raznim poklonima obradujemo naše korisnike, tako da svi učestvuju u nagradnoj igri za najsavremenije telefone i automobil Renault Capture“, dodala je ona, saopšteno je iz kompanije.

Mandić je rekla da konkursom „Zajedno ka vrhu“ svakog mjeseca nagrađuju po dvoje mladih kreativnih ljudi sa po hiljadu EUR.

„Posvećenim odnosom prema korisnicima, kao i stalnim inovacijama i ulaganjem u infrastrukturu i najnovije servise vjerujem da ćemo ostati telekomunikacioni lider u Crnoj Gori”, rekla je Mandić.

Na otvaranju je supervizor poslovnice Petar Strugar rekao da je svaki korisnik koji je došao u poslovnicu dobio prigodan poklon od MTEL-a.

“Prvih deset podnosilaca zahtjeva za MBOX paket dobili su gratis Smart Home uslugu. Svaka prepaid dopuna izvršena u poslovnici vrijedi 15 odsto više i može da se koristi za slobodnu potrošnju. Svi podnosioci zahttjeva za uvođenje mSAT paketa satelitske televizije imaće prvih 12 mjeseci trajanja ugovora pretplatu od samo EUR mjesečno”, rekao je Strugar.

Otvaranju je prisustvovao i menadžerski tim kompanije MTEL.

