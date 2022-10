Otvorena birališta za izbore u 14 opština

Podgorica, (MINA) – U Podgorici i još 13 opština u sedam sati otvorena su birališta za lokalne izbore na kojima glasačko pravo ima oko 350 hiljada građana.

Biračka mjesta biće zatvorena u 20 sati.

Osim u Podgorici izbori se održavaju u Baru, Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama, Budvi, Danilovgradu, Zeti, Tivtu, Plavu, Kolašinu, Žabljaku, Plužinama i Šavniku.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, najviše glasača je u Glavnom gradu, 143.523, a najmanje u Šavniku 1.968.

