Podgorica, (MINA) – Organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u promovisanju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i društvenog napretka, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević.

Uljarević je na poziv predsjednika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), Olivera Ropkea, govorila danas na plenarnoj sjednici EESC o značaju civilnog društva u procesu evropeizacije.

Prema riječima Uljarević, organizacije civilnog društva najbliži su saveznici Evropske unije (EU) i njenih institucija.

„A inicijativa predsjednika Ropkea može dodatno produbiti i ojačati našu saradnju i uticaj”, kazala je Uljarević, saopšteno je iz CGO-a.

Ona je kazala da se mora naglasiti i važnost njegovanja zajedničkih vrijednosti.

„Naša je zajednička odgovornost i da osiguramo da ove vrijednosti budu u osnovi procesa proširenja, bez obzira na političke donosioce odluka koji nerijetko gaze demokratske principe i biraju nedemokratska sredstva kako bi se održali na vlasti”, rekla je Uljarević.

Ona se osvrnula i na brojne izazove sa kojima se suočava kritički orijentisano civilno društvo u državama koje pristupaju EU.

Uljarević je ocjenila da se ta pitanja moraju adresirati kako bi i civilno društvo funkcionisalo u podsticajnijem okruženju, a samim tim i efektivnije doprinijelo procesu proširenja.

Kako su rekli iz CGO-a, Ropke je nedavno prilikom preuzimanja funkcije pokrenuo inicijativu za sadržajnije uključenje civilnog društva iz država koje nijesu članice EU u rad EESC.

Iz CGO su naveli da su šest predstavnika civilnog društva iz država kandidata za članstvo u EU – Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Moldavije i Ukrajine, danas imali sastanke sa Ropkeom, kao i sa generalnom sekretarkom Savjeta za regionalnu saradnju, Mejlindom Bregu, a nakon toga, u svojstvu počasnih članova te inicijative, izlaganja na plenarnoj sjednici Komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS