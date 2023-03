Objavljen javni konkurs za novog direktora To Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oglas za izbor i imenovanje izvršnog direktora nacionalnog avio-prevoznika To Montenegro objavljen je danas na sajtu Zavodu za zapošljavanje, na osnovu prethodne odluke Odbora direktora kompanije i saglasnosti Ministarstva kapitalnih investicija.

Kandidat mora imati najmanje VII 1 nivo kvalifikacija obrazovanja, pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima, znanje engleskog jezika, prenosi portal Vijesti.

Kako se navodi u tekstu oglasa, prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti vazdušnog saobraćaja, a konkurs je međunarodnog karaktera.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prema Statutu kompanije izvršnog direktora bira i razrješava osnivač – Vlada.

Raspivanje konkursa je uslijedilo nakon što je Uprava za inspekcijske poslove (UIP) donijela rješenje da je sadašnji vršilac dužnosti direktora Saša Radović nezakonito imenovan na tu poziciju, zbog čega je kaznila To Montenegro sa hiljadu EUR.

Radović je 2021. godine uzeo otpremninu od 76 hiljada EUR od Budvanske rivijere, a u decembru počeo da radi u To Montenegro iako Zakon o radu definiše da se neko ko je uzeo otpremninu ne može opet zaposliti u državnoj firmi u roku od pet godina, odnosno može ako vrati cijeli iznos otpremnine.

UIP je u ponedjeljak odbacila zahtjev To Montenegra za odlaganje izvršenja njihovog rješenja kojim su zatražili da Radović bude smijenjen do 16. marta, podnese ostavku ili vrati otpremninu Budvanskoj rivijeri.

Do kraja ove sedmice inspektor će izvršiti kontrolni nadzor u kojem će ponovo konstatovati da li je postupljeno po rješenju, a ako se utvrdi da po rješenju nije postupljeno, inspektor će kompaniji izreći novu novčanu kaznu koja je zakonom propisana do pet hiljada EUR.

To Montenegro se na prethodno rješenje inspekcije žalio i Ministarstvu rada, koje se još nije izjasnilo po tom pitanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS