Obaveza Vlade da kreira povoljniji biznis ambijent

Podgorica, (MINA – BUSSINES) – Obaveza Vlade je da dodatno radi na poboljšanju uslova za ulaganje i kreira povoljniji biznis ambijent, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Damjanović je to rekao na panelu “Otvoreno sa ministrom finansija” u organizaciji Ambasade Slovenije Slovenačkog poslovnog kluba.

Na penlu je, kako se navodi, vođena diskusija sa slovenačkim privrednicima na teme značajne za poslovanje u Crnoj Gori.

Damjanović je naglasio je da cijeni zainteresovanost slovenačkih kompanija da investiraju u Crnu Goru, “naglasivši da je obaveza Vlade da dodatno radi na poboljšanju uslova za ulaganje i kreira povoljniji biznis ambijent, uz poštovanje zakona”.

“Diskutovano je o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju slovenačke kompanije na crnogorskom tržištu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je panel bio i prilika da se podijele i uporedna rješenja sa evropskog područja.

