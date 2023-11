Novoviću dodijeljen blindirani majbah

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas, na predlog ministra pravde Andreja Milovića, donijela zaključak o dodjeli blindiranog automobila “majbah” najvišeg stepena bezbjednosti za potrebe glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, ta odluka je donesena u cilju brze ralizacije potreba Novovića za boljim obezbjeđenjem, kao i sprečavanja nepotrebnih troškova, budući da bi nabavka vozila istog stepena bezbjednosti, ali niže klase, koštala neuporedivo više.

“Time se osigurava visok standard bezbjednosti za glavnog specijalnog tužioca, čuvajući istovremeno budžet od neracionalnih troškova i omogućavajući efikasno upravljanje javnim sredstvima”, kaže se u saopštenju.

