Na obalama Morače brojne deponije otpada

Podgorica, (MINA) – Redovne patrole Službe zaštite lica i imovine u utorak su na području Grbavaca, u okviru druge zone sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre, na više mjesta naišle na odloženi otpad građevinskog i životinjskog porijekla, saopšteno je iz Regionalnog vodovoda.

Iz te kompanije kazali su da je istovremeno uočeno da rijeka Morača nosi mrtve životinje i životinjski otpad.

“U Crnoj Gori, ekološkoj državi, nažalost, svijest o očuvanju životne sredine, a posebno rijeka i brojnih izvorišta, kod pojedinaca je na izuzetno niskom nivou”, navodi se u saopštenju.

Iz Regionalnog vodovoda rekli su da očito društvo mora da uloži značajne napore na stalnom podizanju ekološke svijesti, ali i oštro sankcioniše svako narušavanje životne sredine.

Oni su naveli da su u više navrata, u saradnji sa firmom Zaštita prostora Crne Gore i uz pokroviteljstvo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, organizovali akciju čišćenja i uređenja korita Morače, upravo u prigradskom naselju Grbavci.

Iz Regionalnog vodovoda kazali su da se, nakon akcija čišćenja korita rijeke Morače, očekivalo da će proraditi svijest i da neće biti novog odlaganja otpada.

“Nažalost, svjedoci smo da se te scene iznova ponavljaju i da pojedinci ne mare za štete koje mogu nastati zbog ugrožavanja rijeke Morače, Skadarskog jezera, a posebno izvorišta Bolje Sestre, koje snabdijeva vodom crnogorsko primorje”, ističe se u saopštenju.

Iz Regionalnog vodovoda poručili su da će nastaviti sa svakodnevnim obilaskom druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre, u cilju sprječavanja bilo kakvog njihovog narušavanja.

“Očekuje se da će i sami mještani Grbavaca nastaviti da daju značajan doprinos na sprječavanju pojedinaca da odlaganjem otpada nanose štetu kako njihovoj, tako i državnoj imovini”, kaže se u saopštenju.

Iz Regionalnog vodovoda rekli su da će nastaviti praksu da o svim ugrožavanjima druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre obavještavaju nadležne organe i institucije.

“Regionalni vodovod istovremeno očekuje njihovo odlučnije obračunavanje sa nosiocima ovakvih pojava, kako se navedene hororne scene iznova ne bi ponavljale”, navodi se u saopštenju.

