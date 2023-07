Milatović: Za narod Crne Gore ne postoji važniji datum od 13. jula

Podgorica, (MINA) – Za narod Crne Gore ne postoji važniji datum od 13. jula jer je njime zaokružena vrijednosna vertikala razvoja države, zasnovana na slobodi, antifašizmu i jednakosti, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, na prijemu povodom Dana državnosti na Cetinju, rekao da su vjekovi borbe za opstanak, na kamenoj raskrsnici Evrope, učinili Crnu Goru simbolom istrajnosti, čiji je svaki pedalj slobode skupo plaćan životima njenih najboljih sinova i šćeri.

“Luča nepokornosti nikad nije ugašena na ovom našem kršu”, dodao je Milatović.

On je kazao da nema 13. jula 1941. bez 13. jula 1878. godine.

Prema njegovim riječima, dva istovjetna datuma u mjesecu, razdvojena 63 godine, zapravo su simbioza slobode i prkosa, kao najvažnijih karakternih odrednica crnogorske državotvorne težnje.

“Ne postoji važniji datum za naš narod od ovog koji je povod okupljanja, jer je njime zaokružena vrijednosna vertikala razvoja naše države, zasnovana na slobodi, antifašizmu i jednakosti”, poručio je Milatović.

On je kazao da se kao predsjednik raduje što svi zajedno večeras, bez obzira na naciju, vjeru ili politička uvjerenja, mogu složno da pošalju poruku da od slobodne, antifašističke i jednake Crne Gore nemaju većeg ideala.

Milatović je rekao da svako vrijeme nosi nove izazove.

“A na nama danas je da temelje koje smo osvojili na Berlinskom kongresu i žrtvu učesnika 13. julskog ustanka koju smo dali u narodnooslobodilačkoj borbi, ugradimo u našu budućnost i budućnost naše djece”, rekao je Milatović.

On je kazao da sjećajući se žrtve predaka, u godinama koje dolaze, “nama ostaje lakši dio posla”.

“Da u miru nastavimo da izgrađujemo našu Crnu Goru, čineći je poželjnim mjestom za život svih nas i stojeći nepokorno na braniku njene slobode”, dodao je Milatović.

Prva dama Milena Milatović kazala je da su žene Crne Gore svojom nepokolebljivom hrabrošću i snagom dale nemjerljiv doprinos u borbi za slobodu, i zajedno sa muškarcima učestvovale u obnovi zemlje poslije rata.

“Time su trasirale put u konstituisanju novog društvenog poretka koji je doveo do sve većeg učešća žena u političkom i javnom životu u Crnoj Gori”, dodala je Milatović.

Ona je kazala da se žene moraju boriti za smanjenje ekonomskog potiskivanja žena, kao i za dodatno veće uključivanje na svim nivoima odlučivanja.

“Nikada ne smijemo prestati da radimo na podsticanju još veće zastupljenosti žena u politici, biznisu, nauci”, rekla je Milatović.

Ona je poručila da žene zajedničkim snagama moraju učiniti sve da iskorijene svaki vid nasilja, uključujući i rodno-zasnovano, koje, kako je rekla, nažalost, u nekim slučajevima ima tragičan ishod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS