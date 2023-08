Milatović sjutra sa predstavnicima UCG, AA i DUA

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović održaće sjutra konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa predstavnicima Ujedinjene Crne Gore (UCG), Albanske alternative (AA) i Demokratskog saveza Albanaca (DUA).

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da će konsultacije sa predstavnicima UCG početi u 11 sati i 30 minuta, a sa AA i DUA u 14 sati.

Konsultacije se održavaju u rezidenciji predsjednika na Cetinju.

Milatović sjutra završava konsultacije o mandataru za sastav nove vlade.

