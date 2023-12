Milatović: Međuvladina konferencija sa EU može biti održana naredne sedmice

Brisel, (MINA) – Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije (EU), nakon dvije godine, može biti održana već naredne sedmice u Briselu, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović boravi u radnoj posjeti Briselu, gdje učestvuje na godišnjem sastanku lidera zemalja Zapadnog Balkana i EU, Samit EU – Zapadni Balkan.

“Sjajne vijesti u Briselu. Ulazimo u novu, unapređenu fazu procesa evropskih integracija. Međuvladina konferencija Crna Gora – EU, nakon dvije godine, može biti održana već naredne sedmice u Briselu”, kazao je Milatović na platformi X.

On je rekao da je Crna Gora, političkom konsolidacijom u zemlji i istrajnom međunarodnom aktivnošću, uspjela da otključa evropske integracije.

“Ubrzanim korakom idemo ka ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog cilja – punopravnog članstva u EU”, kazao je Milatović.

On je poručio da se reforme isplate.

“I moraju se još brže nastaviti! Svi zajedno za Crnu Goru u EU”, naveo je Milatović u objavi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS