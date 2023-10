Milatović: Koalicionu vladu praviti na programskim načelima

Budva, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao da je da svaka koaliciona vlada treba da se formira na osnovu određenih programskih načela, i ocijenio da je to izostalo u procesu koji vodi mandatar Milojko Spajić.

Milatović je, na zatvaranju 2BS Foruma u Budvi, ukazao da postoji zakonsko rješenje do kada vlada mora da bude napravljena, ali da niko nije dodatno razradio da li mandatar može da drži mandat u tokom cijelog perioda.

“Tako da se nameće zaključak da on to može da radi. I upravo držanje mandata u ovom periodu koji je jako dug, dozvoljava i svim učesnicima tog političkog procesa da se pozicioniraju irepozicioniraju”, rekao je Milatović, dodajući da to otežava pravljenje vlade.

On je kazao da je siguran da bi, da je rok madataru puno kraći, Crna Gora već dobila vladu.

Milatović je ukazao da u novom sazivu Skupštine Crne Gore ima čak 18 političkih aktera i da to dodatno otežava kompletan proces.

Kako je rekao, zadatak Spajića sigurno nije lak, ali to ne znači da taj zadatak nije mogao da bude urađen brže.

Milatović smatra da je Spajiću, u odnosu na ranije mandatare, najlakše.

“On je u, odnosu na prethodnika, imao možda i najviše načina na koje može da napravi vladu. Ali ne bih davao dodatno sud o tome kako je on vodio ovaj proces, samo izlažem fakte i činjenice, a na političkim akterima i na kraju na građanima je da negdje o svemu tome presude”, rekao je Milatović.

Na pitanje da li zadovoljan izborom političkih aktera s kojima je Spajić vodio pregovore oko formiranja vlade, Milatović je kazao da Crna Gora nije jedina zemlja u Evropi koja pravi koalicionu vladu, ali da smatra da svaka koaliciona vlada treba da se pravi u odnosu na određena programska načela.

“Čini mi se da je to izostalo u ovom prethodnom periodu. Mislim da je Spajić mogao da puno bolje i adekvatnije iskoristi ovaj prethodni proces, kako bi od političkih aktera vrlo jasno dobio odgovore u odnosu na neka važna programska pitanja, ko je on kao mandatar nudio građanima Crne Gore. I to je ono što ja negdje najviše zamjeram u tom procesu”, rekao je Milatović.

Kako je naveo, nikada nije lako napraviti vladu, niti u Crnoj Gori, niti bilo gdje drugo u svijetu.

“Ako je pravite na nekim demokratskim osnovama u kontekstu zadovoljenja različitih legitimnih političkih prioriteta, morate da, kao dobar političar, uspijete da nađete zajednički imenitelj sa onim političkim akterima s kojima možete da dođete do adekavtne većine u parlamenu”, dodao je Milatović.

Na pitanje da li i dalje želi da koalicija Za budućnost Crne Gore bude u vladu, Milatović je rekao da nikada nije govorio ko bi trebao ili ne bi trebao da bude u vladu, ali je mu je važno da bude politički stabilna.

“U crnogorskom slučaju je to veoma važno kako bi smo odblokirali reformu u pravosuđu, koji su ključ našeg daljeg napretka na evropskom putu”, istakao je Milatović.

On je rekao da je smatra da bi u svakoj budućoj vladi tebalo da budu partije koje predstavljaju manje brojne narode, čime bi se dao dodatan impuls inkluzivnosti te vlade.

“To su stvari koje sam vrlo jasno od početka govorio. Sada vi imate različite medijske spinove od raznih analitičara političkih partija koje su mene u prethodna četiri mjeseca u svakom trenutku pokušavala da stave u određeni koš. Međutim, vrlo je teško staviti me u bilo koji koš, pogotovo zato što sam čovek iza kojih ja vrlo čvrsto stojim iza principa i programskih načela”, poručio je Milatović.

Komentarišući to što vlasti ne poštuju pravosudne presude, Milatović je kazao da je u Platformi za Crnu Goru u EU naveo da bi zakonodavne aktivnosti morale da budu u skladu sa Ustavom.

“Sad neki kažu pa to se podrazumijeva. Pa kako se to podrazumijeva? Jeste li imali prošle godine svaku političku partiju u prethodnom sazivu Skupštine Crne Gore koja je unaprijed znala da predlažući određena zakonska rešenja krši Ustav i bez obzira na to znanje je to radila. Ovdje mislim i na odlaganje lokalnih izbora i na zakon o predsedniku Crne Gore”, rekao je Milatović.

On je kazao da je svaka politička partija u Skupštini znala da predlaže izmjene i dopune zakona koje su protivne Ustavu.

“I niko od poslanika nije odgovarao zbog toga. Upravo ja sam ovdje i pozvao na ozbiljnije ponašanje ljudi koje građani direktno biraju”, dodao0 je Milatović.

On je kazao da nijedna politička elita koja je došla nakon 2020. godie nije u potpunosti odgovorila izazovima, ali je dobro što su je građani kažnjavali.

“Imate smjenjivost vlasti i to je važno jer jedino smjenjivost vlasti, buduću vlast čini boljom. To nije postojalo u prošlosti, ali konačno je došlo do nas”, rekao je Milatović.

Na pitanje da li može zamisliti da neće biti formirana vlada u zakonskom roku i ponovo imati izbore, on je rekao da niko ne može predvidjeti šta će se dešavati.

Komentarišći saopštenje PES-a da se proces formiranja vlade usporava zbog internih i eksternih opstrukcija, Milatović je rekao da krivce uvijek treba tražiti u onima kod kojih je lopta trenutno.

„A ona je kod madatara“, dodao je Milatović.

On je, upitan kako ocjenjuje odnose u okviru PES-a, kazao da ne može da odgovori šta se dešava u okviru Predsjedništvu PES-a jer ne prisustvuje sjednicama od kada je stupio na dužnost predsjednika države.

„Ne mogu da vam odgovorim šta se tačno dešava, jer ne učestvujem na sjednicama Predsjedništva, ali se nadam da će desetak pametnih glava iznaći način da iz ove situacije izađu još pametniji i jači“, rekao je Milatović.

Upitan koliko su Sjedinjene Američke Države (SAD) važne Crnoj Gori kao partner, Milatović je rekao da su SAD, EU, Velika Britanija i partneri pomagli na putu demokratskog sazrijevanja Crne Gore, otkrili koji su ljudi iz pravosuđa dio organizovanog kriminala.

Upitan je li on etnički Srbin ili Crnogorac, Milatović je rekao da je etnički Crnogorac.

“Mislim da su to lična svojstva i osjećaj ljudi u Crnoj Gori. I ja se borim za Crnu Goru u kojoj ljudi mogu da se osjećaju kako misle i đe ćemo prestati jedni druge da ubjeđujemo ko su i šta su”, rekao je Milatović.

On je kazao da se popis sve više politizuje.

“Crna Gora je crnogorska država, bila, jeste i biće. I najbolje što bi mogli da uradimo je da popis ne spominjemo. To je statistička stvar koja se dešava u svakoj zemlji svijeta”, rekao je Milatović, dodajući da je najvažnija stvar na popisu da se ljudi slobodno izjasne.

