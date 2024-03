Mekači: Skupština da nastavi rad na pitanjima oko kojih može doći do konsenzusa

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore treba da nastavi rad na pitanjima oko kojih može doći do konsenzusa, kazao je direktor ODHIR-a Mateo Mekači dodajući da bi to poslalo pozitivnu poruku Evropskoj uniji (EU) u kontekstu reformskih procesa.

Mekači je danas razgovarao sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mekači je rekao da je ODHIR organizacija koja ima eksperte posvećene regionu Zapadnog Balkana.

On je kazao da žele najbolju moguću saradnju sa Odborom za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Mekači je istakao da će novi saziv Odbora, za razliku od prethodnih, imati dovoljno vremena da realizuje sugestije koje je predstavio ODIHR, čiji je cilj da ojačaju demokratske institucije u Crnoj Gori.

On je istakao da su zapaženi napori novog saziva kada je u pitanju očuvanje jedinstva u parlamentu.

“I da treba nastaviti rad oko pitanja oko kojih se može doći do konsenzusa, što bi poslalo veoma pozitivnu poruku EU u kontekstu reformskih procesa”, dodaje se u saopštenju.

Mandić je, kako se navodi, rekao da parlament ima izuzetno dobru saradnju sa ODIHR-om.

On je kazao da je u Crnoj Gori 2020. godine prvi put na demokratski način promijenjena vlast, i da je do tada “vladao jedan autokratski režim“.

„Čiji su elementi bili vezani za organizovani kriminal koji je imao značajan uticaj na izborni proces o čemu svjedoče i skaj /sky/ prepiske koje se ovih dana pojavljuju u javnosti, dok je korupcija bila endemska pojava“, dodao je Mandić.

On je kazao da se izborni zakon u Crnoj Gori mijenja uz dvotrećinsku podršku, što znači da je neophodan širok konsenzus u parlamentu.

Mandić je, kako se navodi, apostrofirao da Skupština želi da implementira preporuke ODHIR-a, ali da je prvenstveno neophodno da se sačuva dobra atmosfera u parlamentu koja postoji od izbora 28. saziva i koja je preduslov svih ozbiljnih reformi.

Iz Skupštine su rekli da je Mandić posebno govorio o situaciji u Šavniku gdje je, kako je kazao, Demokratska partija socijalista nelegitimno vrši vlast već godinu i po.

On je ocijenio da taj problem mora hitno biti riješen kako svi budući lokalni izbori ne bi doživjeli sudbinu Šavnika.

“U tom kontekstu, Mandić je pomenuo ideju da se nakon rješavanja ovih problema omogući održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu, što je jedna od preporuka ODIHR-a”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS