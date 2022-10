Marović: Izvještaj EK realan i očekivan

Podgorica, (MINA) – Nalazi izvještaja Evropske komisije su realni, očekivani i putokaz za ono što treba da se radi u narednom periodu, rekla je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Marović je, na konferenciji za novinare, kazala da je Crna Gora možda imala preambiciozan vremenski okvir ispunjavanja privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24.

“Prva objektivna okolnost je da je Vlada imala samo četiri mjeseca da sprovodi reforme. Rezultati postoje i čuli smo od ambasadorke da nijesu zanemarljivi”, navela je Marović.

Ona je rekla da su naslijedili brojne probleme koji nijesu nastali preko noći.

Kako je saopštila, političke partije nijesu uspjele da se dogovore oko ključnih imenovanja u pravosuđu i to je osnovni problem koji se tiče privremenih mjerila.

“Konstatacija koju smo čuli da li je ovaj Izvještaj gori prije pet godina, apsolutno ne stoji“, rekla je Marović.

Šefica Delegacije Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa je kazala da Izvještaj prepoznaje i pohvaljuje puni stepen usklađenosti Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući restriktivne mjere EU.

“Ovim se šalje veoma važna poruka o privrženosti Crne Gore evropskim vrijednostima kroz konkretno djelovanje, ne samo riječi”, navela je Popa.

Ona je rekla da je crnogorska privreda zabilježila snažan oporavak u prošloj godini i nastavila sa rastom u prvoj polovini ove godine.

Kako je navela, Izvještaj prepoznaje političke tenzije, polarizaciju, odsustvo konstruktivnog angažmana između politiku partija i neuspjeh u izgradnji konsenzusa o ključnim pitanjima od državnog interesa.

“Sve ovo utiče na pravilno funkcionisanje institiucija, uključujući Skupštinu, usporava proces donošenja odluka i sprovođenje reformi”, kazala je Popa.

Ona je navela da vlade i Skupština nijesu u praksi pokazale svoj angažman u pogledu reformske agende koja se odnosi na EU.

Kako je istakla, jasno je da postoji hitna potreba da politički akteri izgrade politički konsenzus, iznad partijskih interesa, da podupru svoje riječi konkretnim djelovanjem i omoguće Crnoj Gori da krene naprijed ka putu ka EU.

“Sve u svemu Crna Gora je ostvarila ograničen iako neujednačen napredak u nekoliko pregovaračkih poglavlja“, zaključila je Popa.

