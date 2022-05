Maričić: Crna Gora važan faktor u balansiranju odnosa u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je važan faktor u balansiranju odnosa u regionu, ocijenio je ministar za evropska pitanja Sjeverne Makedonije Bojan Maričić u razgovoru sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

Maričić i Abazović sastali su se na marginama godišnjeg Samita Southeastern Europe Democracy (SEE/DEM), koji u Budvi organizuje Međunarodni republikanski institut.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sastanku je ocijenjeno da Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju odličnu međudržavnu saradnju, prijateljski podržavaju jedna drugu, baštine iste vrijednosti i zajednički trasiraju vanjskopolitički put.

Abazović i Maričić su se saglasili da su dobri odnosi između dvije države dodatno osnaženi

živom političkom saradnjom i komunikacijom u prošloj godini.

„Crna Gora je važan faktor u balansiranju odnosa u regionu, stoga se posebno radujemo

Vašem ličnom prisustvu na sastanku inicijative Otvoreni Balkan sledeće nedjelje u Ohridu“,

kazao je Maričić.

On je, kako se navodi u saopštenju, istakao da je podrška Vlade Crne Gore značajna za evropske integracije zemalja regiona.

„Vjerujemo u Vašu Vladu“, dodao je Maričić.

Abazović je upoznao sagovornika sa rezulatima postignutim na putu evropske integracije, posebno u poglavljima 23 i 24.

„Sproveli smo akcije koje su neočekivane za Crnu Goru, i vjerujem da ćemo zabilježiti napredak u oblasti vladavine prava. Evropska unija prepoznaje naše napore, ali očekujemo i da ih adekvatno valorizuje“, istakao je Abazović.

Sagovornici su ocijenili da i dalje treba raditi na unapređenju saradnje na svim poljima.

„Abazović je ponovio spremnost Crne Gore da, kao lider u evropskim integracijama, pomogne Sjevernoj Makedoniji u ispunjavanju obaveza iz evropske agende, jer su obje države na istom putu i teže istim, zapadnim vrijednostima“, dodaje se u saopštenju.

