Mandić: Spajić bi trebalo u vladu da pozove ZBCG i GP URA

Podgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić trebalo bi u vladu da pozove i koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG) i Građanski pokret (GP) URA, rekao je jedan od lidera ZBCG Andrija Mandić.

On je u emisiji Načisto rekao da u istoriji Crne Gore nijedan mandatar za sastav neke vlade nije imao lakši zadatak da sastavi vladu od Spajića.

Upitan da li obnovljen kontakt sa mandatarom i da li je Crna Gora bliža novoj vladi ili izborima, Mandić je rekao da su do prije nekoliko sati bili informisani da postoji većina od 41 poslanika koja će podržati vladu.

“Prije nekoliko sati se obratio i lider Demokratske Crne Gore i saopštio da ne postoji većina. Sada se nalazimo gdje smo se nalazili 11. juna odnosno na početak”, rekao je Mandić, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da postoji nekoliko pravaca djelovanja.

“Ili će se Spajić vratiti na početak i uraditi ono što treba ili ćemo polako da pravimo politički dogovor o održavanju novih izbora”, rekao je Mandić.

On smatra i da je razumno da Spajić u vladu pozove i ZBCG i GP URA.

“Ako pozove URA i formira vladu, svakako da ćemo nakon formiranja vlade sjesti, razmotriti čitavu situaciju vezano za lokalne samouprave. Nisam neko ko misli da treba žuriti u bilo kojoj odluci”, kazao je Mandić.

Mandić je govoreći o uhapšenom predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću, rekao da ne treba da podnese ostavku.

“Ono što treba da se uradi u kratkom i razumnom roku je da Božović imenuje potpredsjednika koji će u njegovom odsustvu voditi poslove”, kazao je Mandić.

On je rekao da je danas planirao da posjeti Božovića ali i da nije dobio dozvolu za posjetu.

Mandić je ocijenio da je podizanjem optužnice protiv Božovića “htjela da se nanese šteta jednom od najperspektivnijih i najdarovitijih političara u Crnoj Gori”.

“Ako ne bude tako, ja ću javno da se izvinim ako se dokaže da je istina ono što zastupa tužilaštvo”, kazao je Mandić.

