Mandić: Novu vladu formirati što prije

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Andrija Mandić kazao je da je zadovoljan sastankom sa mandatarom Milojkom Spajićem i predstavnicima Demokrata i dodao da nijesu razgovarali o poziciji predsjednika Skupštine.

Mandić je novinarima nakon sastanka rekao da su zaključili da bi novu vladu trebalo formirati što prije.

„Želimo da imamo vladu koja će naredne četiri godine odraditi veliki posao koji treba da promijeni Crnu Goru. Znate koliko je obaveza koje smo ostavili nekako po strani 2020. godine jer nije postojala dovoljna politička podrška u parlamentu“, kazao je Mandić.

On je naveo da je zadovoljan sastankom, kao i njegove kolege.

Upitan da li je bilo riječi o predsjedniku parlamenta i sektoru energetike, Mandić je rekao da se nije pričalo o tome i da je napravljen iskorak u drugom pravcu oko stvari koje treba da predstavljaju temelj nove vlade.

Spajić se ranije danas sastao sa predstavnicima partija koje su ga podržale za mandatara tokom konsultacija kod predsjednika države Jakova Milatovića.

Na sastanku su bili, lideri Demokrata Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, Force Genci Nimanbegu, Albanske Alternative Nik Đeljošaj i Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka.

Sastanku su prisustvovali i predsjednici Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i CIVIS-a Srđan Pavićević.

Spajić je nakon tog sastanka rekao da su svim učesnicima prihvatljivi principi Pokreta Evropa sad (PES) o formiranju vlade i da nijesu razgovarali o podjeli resora.

