Konkurs za upis u drugom roku biće objavljen u subotu

Podgorica, (MINA) – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Grne Gore (UCG), u drugom roku, biće objavljen u subotu, saopšteno je iz UCG.

Konkurs će, kako su naveli, biti objavljen na zvaničnom sajtu UCG, www.ucg.ac.me, i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

„U tekstu konkursa biće objavljen broj preostalih mjesta na studijskim programima Univerziteta Crne Gore, na kojima se danas završava upisna procedura kandidata koji su se prijavili u prvom roku“, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da će, i u drugom roku, organizovati elektronsko prijavljivanje na konkurs, osim u izuzetnim slučajevima kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

„Tekstom konkursa biće definisani datumi prijavljivanja početkom sljedeće sedmice“, dodaje se u saopštenju.

Iz UCG su kazali da je danas utvrđen i predlog broja od 1.466 mjesta za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2023/24. godinu.

Kako su naveli, za samofinansirajući program na Ekonomskom fakultetu Biznis i ekonomija, na engleskom jeziku, odobreno je plaćanje školarine u četiri rate.

