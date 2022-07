Konjević: Pravilnik MUP-a u suprotnosti sa Zakonom o unutrašnjim poslovima

Podgorica, (MINA) – Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u suprotnosti je sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, rekao je ministar odbrane Raško Konjević.

Kako je kazao Konjević na današnjoj sjednici Vlade, Zakon o unutrašnjim poslovima jasno propisuje ko vrši policijske poslove i ko može imati policijska ovlašćenja.

On je rekao da je iznenađen što je predviđeno da u Direktoratu za bezbjednosne poslove i odjeljenju za antikorupciju, budu službenici koji imaju policijska zvanja i ovlašćenja.

“Niko van Uprave policije, izuzev segmenata kojima je to Zakon (o unutrašnjim poslovima) dao, ne može raditi poslove policije i imati policijska ovlašćenja. Ti ljudi imaju pravo da nose pištolj i koriste sredstva prinude. Brkamo osnovne pojmove koji se tiču kontrole i upravnog nadzora”, istakao je Konjević.

Prema njegovim riječima, stvaraju se preduslovi da se sistematizacijom otvori još 1.001 novo radno mjesto, “da imamo 6,6 hiljada sistematizovanih radnih mjesta”.

On je tražio da se ova odluka dodatno ispita, jer, kako je ocijenio, riječ je o osjetljivoj temi.

Ministar unutra[njih poslova Filip Adžić rekao je da je Pravilnik složen i obiman dokument i da je usklađen sa svim preporukama međunarodnih partnera.

“Daje mogućnost da unaprijedimo djelovanje MUP-a. Pravilnik je dugoročnog karaktera, predviđa povećanje zaposlenih za oko hiljadu mjesta”, rekao je on.

Radna mjesta će se, kako je najavio Adžić, popunjavati u skladu sa odobrenjem Ministarstva finansija i budžetskom mogućnošću države.

Adžić je rekao da je “veliki broj službenika stekao uslov za penziju i da će određeni broj ubrzo steći uslov za penziju”.

“Mi smo morali da sva ta radna mjesta, bez obzira što će službenici otići u penziju, sistematizujemo i taj broj djeluje prevelik, ali to su mjesta koja neće biti pokrivena, a koja smo zbog trenutnog sistema morali da sistematizujemo”, naveo je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS