Knežević: Spajić nema podršku četiri poslanika PES-a

Podgorica, (MINA) – Mandatar za sastav vlade Milojko Spajić nema podršku četiri poslanika sa svoje liste, rekao je jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore Milan Knežević.

On je kazao da Spajić nema podršku i jednog poslanika Ujedinjene Crne Gore, a da Socijalistička narodna partija još nije odlučila da li će biti dio priče.

Knežević je u Načisto rekao i da funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović kazao da su spremni da pregovaraju sa Socijaldemokratama (SD).

„Je li to izdaja izborne volje? Zašto je neko požurio i potrčao da stavi tačku na razgovore. Zato što su od početka fingirani razgovori i pregovori sa koalicijom ZBCG“, rekao je Knežević.

Knežević je rekao da su se neki ljudi iz PES više puta sastajali sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i njegovim najbližim saradnicima nego on, i da im je to rekao i predsjednik Crne Gore i zamjenik predsjednika PES-a Jakov Milatović.

Knežević je rekao da želi Bošnjake, Albance i Hrvate u vladi ali da neko od njih ne želi koaliciju ZBCG.

Knežević je kazao da je mandatar za sastav nove vlade Milojko Spajić neiskusan u politici.

„Mandatar je pokazao jedno neiskustvo i što se tiče koalicije ZBCG, mi nijesmo stavili tačku, ni tri tačke i pozivamo ga da nastavimo tamo gdje smo stali“, rekao je Knežević, prenosi protal Vijesti.

On je kazao da je Spajić zapao u ćorsokak i da ide u pravcu iznevjeravanja izborne volje od 11. juna i 30. avgusta, „polako uzimajući poslanika sa liste Demokratske partije socijalista s kojom se obavezao da neće praviti nikakve koalicije“.

„Mi smo spremni sjutra da nastavimo razgovore sa mandatarom Spajićem i mislim da je to za njegovo dobro“, poručio je Knežević.

On je rekao da je pred Spajićem politička budućnost ukoliko bude pokazao iskustvo, trpeljivost i mudrost, ukoliko, kako je naveo, ne bude slušao sa strane, „ni unutaršnje ni spoljne prijatelje da ih tako nazovem i ako bude slušao volju građana“.

„Ukoliko to ne bude uradio može se ugasiti kao zvijezda padalica“, dodao je Knežević.

Prema njegovim riječima, bivši premijer Zdravko Krivokapić inaugurisao je pravilo da onaj ko osvoji najveći broj glasova ne može da bude u vladi, a da onaj ko nema nijedan glas može da bude ministar.

Knežević je rekao da oni nijesu iznevjerili očekivanja građana jer nijesu ili u prilici da vrše vlast u vladama Krivokapića i Dritana abazovića, i da ne snose nikakvu odgovornost.

Knežević je kazao da mu je 20. jula Milović rekao da postoje otpori da ZBCG bude dio vlade, i da najveći otpor ima funkcioner PES-a Branko Krvavac koji ima veliki uticaj na Spajića i da mu predlaže da ono što je obećano i dato već Bošnjacima uzme ZBCG.

„Saopštio sam Miloviću da ZBCG ne želi da uzme ništa što ne pripada po kvotama i izbornoj volji građana, posebno ne uoči sastanka sa Spajićem, koji je bio pet-šest sati poslije toga“, rekao je Knežević.

Knežević je rekao da su se 20. jula sastali sa Spajićem i da su se tada dogovorili da su im prihvatljivi principi i da će nastaviti da razgovaraju.

On je kazao da bi im bila prihvatljiva četiri resora i dva potpredsjednička mjesta u Skupštini koja im je ponudio Spajić.

“Krvavac i Spajić su nam saopštili da će u oktobru da podignu kredit od 500 miliona EUR i da izbace Elektroprivredu na londonsku berzu. Znači neće Milan Knežević da je da Vučiću i Siniši Malom ili bilo kome nego su oni izašli sa projekcijom šta hoće da urade sa Elektroprivredom”, rekao je Knežević.

On je kazao da mu je Milović rekao da je ušao u ozbiljan sukob sa Milatovićem i da Milatović hoće da napusti PES ako Milović bude ministar pravde.

“Meni saopštava, ako ne budem ministar pravde preći ću u vaš poslanički klub”, kazao je Knežević.

Knežević je rekao da bi bio u vladi sa Bošnjačkom strankom, ali ne i sa SD-om.

Knežević smatra da je Milatović napravio jasan otklon od Spajića i da postoje dva PES-a.

Prema njegovim riječima, proces cijepanja u PES-u je neminovan.

“On se može zaustaviti ako Spajić, a ja ga pozivam ponovo da nastavimo gdje smo stali, ukoliko iskreno želi da se sastavi vlada. Do 12. novembra imamo vremena ako vladu eventualo ne pritiska neko drugi”, rekao je Knežević.

