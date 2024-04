Johan Zatler novi ambasador EU u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Aktuelni ambasador Evropske unije (EU) u Sarajevu Johan Zatler biće novi ambasador Unije u Crnoj Gori, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Generalni sekretar Službe EU za vanjske poslove Stefano Sanino poslao je državama članicama spisak ambasadora i specijalnih izaslanika koje je imenovao šef evropske diplomatije Žozep Borelj.

Na listi, u koju je RSE imao uvid, može se vidjeti da je značajna promjena napravljena u diplomatskom kadru vezanom za države Zapadnog Balkana.

Očekuje se da će Služba EU za vanjske poslove uskoro objaviti tu listu.

Dosadašnjeg specijalnog predstavnika EU za dijalog između Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka, Borelj je imenovao za ambasadora EU u Švajcarskoj.

Na listi nema imena Lajčakovog nasljednika u ulozi specijalnog izaslanika EU za dijalog Kosova i Srbije, a očekuje se da će Služba za vanjske poslove EU, u saradnji sa zemljama članicama, donijeti odluku kasnije, po mogućnosti tokom ljeta.

Mandat će prestati i šefu Kancelarije EU na Kosovu Tomasu Sonongu, koji je ujedno i specijalni predstavnik Unije za Kosovo.

Umjesto njega, Kancelariju EU u Prištini vodiće sadašnji ambasador Estonije pri EU Aivo Orav.

Italijanski diplomata Luiđi Soreca imenovan je za šefa Delegacije EU u Sarajevu, što je, pored Kosova, i viši položaj od ambasadora u drugim državama regiona, jer ima status specijalnog predstavnika EU.

Ambasador EU u Sjevernoj Makedoniji biće grčki diplomata Rokas Mihalis koji je do sada bio ambasador EU u Meksiku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS