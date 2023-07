Jelušić: Bićemo konstruktivna opozicija novoj vlasti

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA biće konstruktivna opozicija novoj vlasti, kazala je funkcionerka te partije Božena Jelušić, dodajući da se nada da će Crna Gora brzo dobiti novu Vladu.

Jelušić je rekla da URA nikada nije pokazala manjak konstruktivnosti.

„Pozicija GP URA nakon izbora će svakako biti da ona, ukoliko nije u vlasti, bude konstruktivna opozicija. Korisno je i dobro povremeno biti u opoziciji“, navela je Jelušić u intervjuu agenciji MINA.

Jelušić je kazala da je to prilika da se određene stvari sagledaju i dodala da je dobra opozicija uvijek jedan od ključeva uspjeha dobre vlasti.

„Mi, nažalost, to nikad nijesmo imali na djelu. Ili, ako se bilo kad dogodilo, bilo je izrazito rijetko i gotovo uvijek trgovački“, ocijenila je Jelušić.

Ona je kazala da URA ne želi da se nameće, i da nema potrebe za nametanjem.

„Politički cilj, barem iz mog ugla gledano, bio je da se partija ne ponaša oportunistički, u smislu čuvanja vlastite pozicije i toga da onda kasnije ima što više glasova, a da joj ne bude stalo do istinskog stvaranja uslova da budu moguće političke promjene“, navela je Jelušić.

Kako je dodala, da bi uopšte moglo da počne da se radi, bio je potreban upravo takav stav i takva posvećenost kakvu je imala URA.

„I ja sam jedna od malobrojnih starijih osoba koja je vjerovala da taj i takav angažman imaju smisla, iako nijesam oslobođena kritičnosti u odnosu na rukovodstvo partije niti na bilo koga“, kazala je Jelušić.

Ona je rekla da se nada da će Crna Gora brzo dobiti novu Vladu koja će, kako je navela, smjesta prionuti na zadatke koji su čekali ili čekaju.

Jelušić je dodala da nema vremena za gubljenje.

Upitana da li očekuje da će nova Vlada biti politički stabilna, ona je kazala da primarnu i suštinsku ulogu u pregovorima i procesu formiranja nove Vlade ima Pokret Evropa sad (PES), i da oni moraju na to pitanje imati jedini i kredibilan odgovor.

Na pitanje kako vidi eventualno učešće koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) u novoj Vladi i da li je to dobro za obezbjeđivanje veće podrške u parlamentu, Jelušić je odgovorila da i na to pitanje treba da odgovori predsjednik PES-a Milojko Spajić, koji slovi za mandatara.

Od 2020. godine, kako je kazala, „proteklo je dosta političke vode“, i niko i ništa više nije isto.

„Vidjeli smo da su postojali zaokreti čak i u programskim opredjeljenjima različitih partija, da su se izvorne socijaldemokratije okretale u desno, da se Demokratski front (DF) okretao ka drugačijim programskim orijentacijama“, rekla je Jelušić.

Prema njenim riječima, državi će biti potrebna još barem dva kruga i izbora i promjena „da se prisjeti da nije cilj zadovoljavanje bilo čije političke tapije na Crnu Goru kao cijelinu, nego da je cilj konsenzus i postizanje dubokog društvenog saglasja o tome što nam je zajedno činiti“.

Jelušić je navela da, koliko god se kritičari „obrušavali“ na formiranje prvo ekspertske, potom manjinske vlade, smatra da je Crnoj Gori bila potrebna upravo ta vrsta iskoračenja iz tadašnje situacije.

Svako je, kako je kazala, dobio priliku da se „presloži“.

„I Demokratska partija socijalista (DPS) i grupacija oko DPS-a, i DF i partije oko njega. I znate ko se jedini presložio u tom periodu? Presložile su se, figurativno rečeno, manjinske partije“, rekla je Jelušić.

Ona je navela da se to i pokazalo, i da one sada imaju deset mandata.

„Osjetljivo je pitanje uopšte komentarisanja učešća DF-a u vlasti, sa stanovišta toga što je medijski do te mjere to pitanje ekstremizovano i politički, ako hoćete, od raznih subjekata zloupotrijebljeno“, kazala je Jelušić.

Kako je navela, postoje mjesta gdje i DF i DPS moraju biti pomireni – to je budućnost Crne Gore.

„A to, nažalost, nijesmo imali u proteklom periodu“, smatra Jelušić.

Ona je istakla da svi zajedno moraju da pokušaju da državi služe na najbolji mogući način.

Upitana da prokomentariše izjavu ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke da SAD ne doživljavaju koaliciju ZBCG kao partnere, Jelušić je kazala da je izjavu ambasadorke shvatila u smislu njenog tumačenja i razumijevanja programskih načela.

„Ukoliko i sada, nakon ipak izvjesnih drugačijih političkih poteza DF-a, i dalje imate tu vrstu kognitivnog nesaglasja, neke gafove koji otvoreno pokazuju da partije navodno stoje na fabričkim podešavanjima, a govore da su posvećene Evropakoj uniji EU, onda nije ni čudno što postoje takve izjave, ali kažem proteklo je dosta političke vode“, navela je ona.

Jelušić je rekla da se nada da su svi manje više uspjeli da shvate da te vrste stereotipnog i potpuno tvrdoglavo nepromjenljivog, ne bi trebalo da budu pravilo.

Ona je, odgovarajući na pitanje šta treba da bude u fokusu nove Vlade, kazala da je potrebno kompletiranje sudske grane vlasti.

„Dakle, to su ta poglavlja 23 i 24, koja nam vise o vratu ne mali broj godina, dakle ne ove tri nego i prethodnih nekoliko godina, i uopšte reforma sudske grane vlasti kako bi i građani konačno imali osjećaj jednakog pristupa pravdi za sve“, rekla je Jelušić.

Kako je navela, to je ono što je prvo i primarni uslov ukoliko svi misle ono što kazuju – da je proces pridruživanja Crne Gore EU primarni zadatak.

„Međutim, ne manje značajne su zelene politike i nastojanje da Crna Gora zaista potvrdi svoju poziciju, odnosno deklaraciju da je ekološka država“, kazala je Jelušić.

Crna Gora se, kako je poručila, mora više otvoriti ka preduzetnicima i ljudima koji imaju šta da daju svojoj zemlji.

„Nedostupna su bespovratna sredstva – nešto što građanima treba da pomogne da krenu u biznise, a Crna Gora je, prema mom mišljenju, izuzetno bogata zemlja“, dodala je Jelušić.

Ona je kazala da je Crna Gora mogla i do sada, da se drugačije razvijala, da bude samodovoljna, odnosno da ima mogućnost da samu sebe finansira, „jer joj zaista nijesu potrebni brokeri“.

Potrebno je, kako je rekla, da Crna Gora iskoristi ono što ima.

„Zašto to nijesmo do sada uradili? To je pitanje svih pitanja i očigledno ta politička nestabilnost, nepovjerenje, uvijek tijesna većina, čine da svako nekako pokušava da partijske interese zadovolji, pa tek poslije da misli o državi i svim građanima“, navela je Jelušić.

Ona je istakla da u fokusu treba da budu i pitanja pune inkluzivnosti, kao i obrazovanja.

„Vjerujem da ćemo se u tom melting pot-u, koji će nastupati kroz možda jedno dva izborna ciklusa, konačno usaglasiti i postići konsenzus o tome da ne treba da branimo partijske interese nego Crnu Goru i bolju budućnost svih građana“, kazala je Jelušić.

Na pitanje da li očekuje da će se poslanici novog saziva odgovorno odnijeti prema pitanju imenovanja u pravosuđu, ona je odgovorila potvrdno.

„Očekujem, uvijek mislim da može bolje, i da se sigurno moglo dosta naučiti na greškama, odnosno opstrukcijama koje je imao prethodni skupštinski sastav“, navela je Jelušić.

Prema njenim riječima, opstrukcije koje je imao prethodni skupštinski saziv treba sagledati, iz njih naučiti i ponuditi građanima što je bolja moguća rješenja.

„Pritom mislim da smo mi gotovo bili onemogućeni da napravimo bilo kakvu reformu izbornog zakonodavstva. Vi ste sve vrijeme imali bojkote, a potrebne su vam određeni brojevi za glasanje i za učešće u radu“, dodala je Jelušić.

Ona je kazala da će EU nesumnjivo znati da cijeni pozitivne iskorake, kojih je bilo osobito kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.

„Ali će sigurno pronaći i u tom našem komunikacionom sektoru, načinima vođenja političkih debata, donošenja odluka, puno toga što treba kritikovati i popraviti i na tome naučiti“, rekla je Jelušić.

Upitana koliko je vjerovatno da će upravo u 28. sazivu Skupštine biti izabrani članovi Sudskog savjeta, vrhovni državni tužilac u punom mandatu, sedmi sudija Ustavnog suda, ona je kazala da više žele da vjeruje nego što može da kaže da će baš tako biti.

Kako je navela, ukoliko svi misle ono što govore, onda bi trebalo tako da bude.

„I ne vidim zbog čega i DF i DPS, kao dva pola, ne bi glasali za istu stvar koja čini dobro Crnoj Gori“, dodala je Jelušić.

Upitana šta očekuje od novog izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, ona je rekla da očekuje da on bude objektivan.

„Naravno, on negdje stiže i odavde, od posmatrača koji su u Crnoj Gori. Vi uvijek imate tu problem ili subjektivnosti, ili političkog interesa da se nešto umanji ili uveća“, navela je Jelušić.

Ona je ocijenila da će nezaobilazno biti da se istakne značaj borbe protiv organizovanog kriminala.

Za tu borbu, kako je dodala, bilo je potrebno stvoriti okvir, političku volju, riješenost „da u svaki pacovski kanal zavirite“.

Jelušić je navela da je to nešto što treba vidjeti.

„I možda upravo takav neko u Vladi, sad mislim na premijera (Dritana) Abazovića, kao čovjek koji uz sve što ja njemu i u ličnom kontaktu spočitam, kad su u pitanju na primjer odnosi sa javnošću, ne mogu da mu spočitam nesumnjivu hrabrost i činjenicu da je on jedina targetirana ličnost“, rekla je Jelušić.

Ona je, odgovarajući na pitanje, kazala da se najviše toga što nije bilo dobro ticalo međusobnog kočenja blokova.

„Pazite, mi smo kao one ploče koje izazivaju zemljotrese. Ništa se nije moglo dogovoriti, a da ne izazove potres, buru, spinove, zloupotrebe“, navela je Jelušić.

Ona je dodala da je njena jednostavna izjava da nije pratila političku situaciju zato što je bila angažovana profesionalno kao teoretičarka književnosti, u medijima prezentovana na način koji je u najmanju ruku „bezobrazan“.

„E kako da očekujemo i da se Vlada formira, kad je samo to formiranje Vlade do te mjere natopljeno spinovima“, kazala je Jelušić.

Ona je ocijenila da „imamo stalno zagađenje medijskog prostora, i da društvene mreže stvaraju eho komore istomišljenika, koje kasnije vrše pritisak i na političke partije i građane“.

„To je problem. Vi prosto gazite po jednom minskom polju, u kojem je svakome stalo samo do toga da zauzme vlastitu poziciju, da je čuva i nikome ne da, a da Crna Gora ide tako kako ide“, rekla je Jelušić.

Upitana kako komentariše to što će u konstitutivnom sazivu Skupštine biti samo 17 žena, odnosno 21 odsto, ona je kazala da je ovdje politika biznis.

“Najbolja radna mjesta pružaju funkcije, ako hoćete, u Skupštini, u izvršnoj vlasti i svuda. Prosto je to polje moći i novca. Kad god imate polje novca i moći, sa tog polja žene nestaju“, rekla je Jelušić.

Prema njenim riječima, gledanje iz ugla žene i rodne perspektive popravlja zemlju kao cjelinu.

„Zaista nemam riječi da mi nijesmo u stanju da ispoštujemo osnovnu premisu da ih ima 30 odsto, a u reformi izbornog zakonodavstva trebalo bi da bude da ih ima 40 odsto“, navela je Jelušić.

Ona je kazala „da smo sve vrijeme imali maskulinu reprezentaciju“.

„Evo su se pokazali svi koliko umiju, kako znaju i koliko su dobri. Evo smo vidjeli da je sve liderski pozicionirano, pa smo imali jednu listu i rodna pitanja na posljednjim izborima bila su zastupljena sa svega dva odsto“, rekla je Jelušić.

Prema njenim riječima, svijet koji želi sebi bolje, uključuje sve svoje građanke i građane.

