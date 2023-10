Isplate socijalnih davanja i dječijih dodataka u svim poštama

Podgorica, (MINA) – Korisnici socijalnih davanja i dječijih dodataka, od prve naredne isplate, moći će da podignu novac u bilo kojoj pošti u opštini svog stanovanja ili prebivališta, najavili su iz Pošte Crne Gore.

Iz Pošte su kazali da će početi sa unaprijeđenim načinom isplate socijalnih davanja i dječijih dodataka u oktobru.

“Poslije jednog pokušaja dostave na adresi stanovanja, isplata naknada Ministarstva rada i socijalnog staranja biće moguća u bilo kojoj pošti na teritoriji opštine kojoj pripadaju korisnici mjestom stanovanja ili prebivališta”, rekli su iz Pošte.

Oni su kazali da će, od dana početka isplate, poštari pokušati da dostave isplatu na adrese svih korisnika, što će trajati najviše do pet radnih dana.

Kako su iz Pošte pojasnili, u slučajevima kada poštar dostavljač ne pronađe primaoca na označenoj adresi i ne uspije da izvrši isplatu, ostaviće obavještenje “Izvještaj o prispijeću”.

“Svi korisnici kojima je obavještenje ostavljeno od sjutradan u odnosu na dan pokušaja isplate na adresi stanovanja, mogu podići novac u bilo kojoj pošti na teritoriji opštine kojoj pripapadaju mjestom stanovanja ili prebivališta čitavog tekućeg mjeseca i do 10. dana u narednom mjesecu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, isplata se vrši isključivo lično, zbog čega je uslov za isplatu na šalteru identifikacioni dokument, odnosno lična karta, pasoš i druga lična dokumenta koja sadrže jedinstveni matični broj građana i sliku.

Iz Pošte su rekli da je poželjno ponijeti i Izvještaj o prispijeću koji je ostavio poštar, radi brže i efikasnije isplate.

“Ukoliko korisnik izgubi Izvještaj o prispijeću, a ostavljen mu je, moći će da bude isplaćen, što će biti provjereno u sistemu na šalteru”, rekli su iz Pošte.

Oni su kazali da korisnici koji su zahtijevali isplatu primanja na šalteru bez pokušaja dostave, novac mogu podići od prvog dana isplate u svim poštama na teritoriji opštine u kojoj stanuju.

Kako su iz Pošte naveli, ta mogućnost dostupna je građanima koji su čekove adresirali na post restant ili podnijeli pisani zahtjev za isplatu na šalteru.

Prema njihovim riječima, za sve dodatne informacije i reklamacije, korisnici se mogu obratiti direktno poštama u svojoj opštini ili kol centru /call centru/ Pošte na telefon 19895 i mejl /mail/ [email protected].

“Novi način isplate socijalnih davanja i dječijih dodataka značajno će unaprijediti kvalitet i brzinu isplata”, zaključuje se u saopštenju.

