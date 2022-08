Iniciraće kontrolno saslušanje Brđanina i Kentere

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković iniciraće kontrolno saslušanje direktora policije Zorana Brđanina i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere povodom dešavanje uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.

Bošković je rekao da će kao član Odbora za bezbjednost inicirati saslušanje kako bi se došlo do svih relevantnih informacija vezanih za pripremanje oružane pobune sa elementima terorizma uoči prethodnih parlamentarnih izbora.

“Insistiraćemo na otkrivanju sprege između djelova pojedinih vjerskih zajednica, političkih subjekata i kriminalnih klanova a koji su – očito sinhronizovano, učestvovali u izbornom procesu koji se odigrao 30. avgusta“, naveo je Bošković na Tviteru /Twitter/.

