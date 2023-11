Imenovanja u pravosuđu daće dodatan zamah u borbi protiv korupcije i kriminala

Podgorica, (MINA) – Imenovanja na ključnim pozicijama u crnogorskom pravosuđu daće dodatan zamah borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopšteno je na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i novoimenovanog pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Džejmsa O Brajana.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da se Milatović danas u Parizu sastao sa O Brajanom.

U razgovoru je, kako se navodi, ukazano na značaj očuvanja odličnih bilateralnih odnosa Crne Gore i SAD i potvrđeno čvrsto partnerstvo dvije države u okviru NATO saveza.

Dodaje se da je Milatović informisao O Brajana o konstituisanju nove zakonodavne i izvršne vlasti u Crnoj Gori, čime su se, kako je naveo, stvorili uslovi za intenziviranje unutrašnjih reformi neophodnih za ubrzanje procesa evropskih integracija.

O Brajan je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo zbog usaglašenosti vanjske politike Crne Gore sa politikom Evropske unije (EU) i NATO saveza.

On je ukazao i na važnost efikasne realizacije EU plana rasta za države Zapadnog Balkana, kao i na potrebu sveukupne revitalizacije procesa proširenja.

“Obostrano je konstatovano da će imenovanja na ključnim pozicijama u crnogorskom pravosuđu, koja se očekuju do kraja godine, dati dodatan zamah ka unapređenju stanja vladavine prava u zemlji i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

