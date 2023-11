Identifikovan osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podorica, (MINA) – Službenici policije tragaju za R.B. (27) osumnjičenim za pokušaj ubistva Beranca M.I.

Iz Uprave policije su podsjetili da je u noći između subote i nedjelje u jednom ugostiteljskom objektu u Andrijevici došlo do upotrebe vatrenog oružja kada je jedna osoba zadobila povrede.

“U aktivnostima sprovedenim u saradnji sa višim državnim tužiocem, policija je identifikovala R.B. za kojeg se sumnja da je upotrijebio oružje na štetu M.I”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tužilac krivično djelo kvalifikovao kao teško ubistvo u pokušaju, a za R.B. policija intenzivno traga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS