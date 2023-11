Ibrahimović: Na primjeru Crne Gore pokazati da je proces proširenja EU živ

Podgorica, (MINA) – Na Zapadnom Balkanu postoji potencijal za ponovno zaoštravanje odnosa, zato je potrebno na primjeru Crne Gore pokazati da je proces proširenja Evropske unije (EU) živ, ocijenio je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

iz BS su rekli da Ibrahimovć predvodi delegaciju te partije na sjednici političke Skupštine Evropske narodne partije (EPP), koja se održava u Briselu.

Delegacija BS je razgovarala sa predsjedavajućim Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, Vladimirom Bilčikom i visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom.

Na sjednice političke Skupštine, gdje se govorilo o Zapadnom Balkanu, Ibrahimović je, kako je saopšteno iz BS, istakao zabrinutost zbog snaženja uticaja proruskih političkih partija na Zapadnom Balkanu.

Dodaje se da se on osvrnuo na Crnu Goru, koja je, kako je rekao, kao država članica NATO saveza i država koja je najbliža članstvu u EU, posebno izložena uticaju ruskih igrača iz Crne Gore i regiona.

On je, kako se navodi, izrazio zabrinutost zbog jačanja politika, ideologija i političkih partija koje su 90-tih godina prošlog vijeka dovele do tragičnih sukoba na terotoriji bivše Jugoslavije, sporog procesa suočavanja sa prošlošću i negiranja ili relativizacije ratnih zločina koji su obilježili te sukobe, te glorifikacije ratnih zločinaca i istorijskog revizionizma.

Prema riječima Ibrahimvića, u takvim okolnostima postoji veliki potencijal za ponovno zaoštravanje odnosa u regionu Zapadnog Balkana, sa potencijalno nesagledivim posljedicama i brzi rast euroskepticizma podstaknutim dijelom i sporim napredovanjem na putu pristupanja EU i stalnim udaljavanjem evropske perspektive regije.

Ibrahimović je poručio da je zato važno da se na primjeru Crne Gore pokaže da je proces proširenja EU “živ” i da države Zapadnog Balkana imaju otvorena vrata za ulazak u EU kada sprovedu odgovarajuće reforme.

I pored zastoja na sprovođenju reformi, koji se od 2020. godine konstatuje i u Izvještajima Evropske komisije, Crna Gora bi, kako je Ibrahimović, mogla veoma brzo biti punopravna članica EU i time kao pozitivan primjer u regionu ubrzati reforme u drugim državama i povući cijeli region u Uniju.

Zato je, kako je kazao, potrebno pronaći formulu da se nesporna evropska opredijeljenost građana Crne Gore pretoči u stabilnu proevropsku skupštinsku većinu i Vladu koja bi bila apsolutno posvećena sprovođenju reformi.

“Ta formula leži u hrabrosti i državničkoj odgovornosti političkih elita u Crnoj Gori da ostvaruju programsku saradnju sa većom fokusiranošću na ostvarenje ovog ključnog državnog cilja, a sa manje uskopartijskih i ličnih političkih kalkulacija”, ocijenio je Ibrahimović.

On je kazao da je čvrsto ubijeđen da EU bez Zapadnog Balkana nije kompletan političko – geografski i bezbjednosni proctor.

Prema njegovim riječima, obostrani interes je da ZB bude integrisan u EU.

Ibrahimović je pozvao EPP da nastavi da pruža podršku evropskim aspiracijama Crne Gore i da se u tom procesu čvrsto osloni na BS, jedinu članicu EPP iz Crne Gore.

