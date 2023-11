Ibrahimović: Crnoj Gori potreban kredibilan popis

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potreban kredibilan popis u kojem će svi učestvovati kako bi rezultat bio realan prikaz stanja, rekao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je kazao da je BS potpisao sporazum o održavanju popisa.

Ibrahimović je rekao da je BS, kao nacionalnoj partiji koja se bavi i pitanjem sistematski dugo zatirane nacionalne svijesti i identiteta Bošnjaka u Crnoj Gori, važno održavanje popisa.

“Jer smatramo da je u periodu između dva popisa nacionalna i identitetska svijest Bošnjaka značajno sazrela”, kazao je Ibrahimović, saopšteno je iz BS.

Prema njegovim riječima, popis je važan i za dobijanje podataka o mnogim drugim važnim pitanjima, a u vezana su sa ekonomijom, privredom, poljoprivredom, brojem stanovnika, obrazovanjem, zaposlenosti, starosti, migracijama.

Ti podaci, kako je dodao Ibrahimović, neophodni su i za kreiranje razvojnih politika, posebno u nerazvijenim područjima u kojima uglavnom žive Bošnjaci i koja su najviše pogođena migracijama.

“Za sve ovo potreban nam je kredibilan popis, u kojem će svi učestvovati, kako bi rezultat bio realan prikaz stanja u Crnoj Gori”, kazao je Ibrahimović.

Prema njegpvm riječima, ispunjenjem uslova iz sporazuma, na minimum se svode mogućnosti manipulisanja pri prikupljanju, unošenju, obradi i objavljivanju podataka.

“Stoga, apel svim političkim partijama, Vladi, lokalnim upravama i svim drugim akterima ovog procesa, da pokažu zrelost i odgovornost i posvećeno učestvuju u radu na ispunjenju uslova iz sporazuma, a zatim i u samom popisu, te da ovo pitanje dodatno ne politizuju”, zaključio je Ibrahimović.

