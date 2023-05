HGI: Nudimo građanima jasan evropski pravac

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) građanima nudi jasan evropski pravac, saopštili su iz te stranke dodajući da će ta partija biti prozor Crne Gore ka Zapadu.

Kako su kazali, HGI na izbore izlazi kako bi pomogli Crnoj Gori da pronađe izgubljeni kompas i zauzme čvrst pravac koji će je izvesti iz burnih voda i tmurnih vremena.

Oni su rekli da se prethodnih godina ispostavilo da kada HGI ne zauzima ono mjesto koje mu u društvu pripada, tada ni ostale stvari nijesu na svom mjestu.

Iz HGI su kazali da jesu manjinska stranka, ali su ideje i vrijednosti za koje se bore, većinske jer su duboko ljudske i životne.

Oni su naveli da te ideje trenutno djeluje kao da su pomalo zaboravljene.

“Sloboda, sigurnost, dostojanstvo, međusobno uvažavanje, zdrava životna sredina, lijep i miran suživot u uređenom društvu koje njeguje svoju mladost pružajući joj zdrav kulturni ambijent i kvalitetno obrazovanje, jer bez toga, nastavićemo da tumaramo u mraku”, dodaje se u saopštenju.

U HGI-ju odatle vide izlaz.

“Građanima nudimo jasan evropski pravac, okretanje zelenim ekonomijama, ozdravljenje obrazovnog sastava, ostanak mladih u svojoj državi, humaniji i efikasniji zdravstveni sustav, vraćanje značaja sportu, kulturi i umjetnosti i iznad svega, brigu o ličnoj i pravnoj sigurnosti”, kaže se u saopštenju.

U novom parlamentu, kako se dodaje, HGI će biti prozor Crne Gore ka Zapadu.

“Bićemo za kormilom koje će nas usmjeriti ka sigurnoj evropskoj luci, jer samo tako možemo doći tamo gdje nam je mjesto”, rekli su iz HGI-ja.

Oni su dodali da je Crnoj Gori mjesto tamo gdje su joj preci i djeca.

“Tamo gdje je čovjek čovjeku susjed i gdje je sugrađanin ukućanin. Tamo gdje su nastali i nacija i civilizacija. Tamo gdje se zna red i gdje se cijeni rad, gdje je sloboda dužnost, a ljepota logika života. Tamo gdje su manjina i većina jedna cjelina”, kazali su iz HGI-ja.

Oni su dodali da “nam je mjesto tamo gdje se o nama odlučuje”.

“Mjesto nam je u parlamentu, a Crnoj Gori je mjesto na Mediteranu, u Evropi, na Zapadu. Na pravoj strani svijeta”, navodi se u saopštenju.

