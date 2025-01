Gradonačelnik Novog Sada podnio ostavku

Novi Sad, (MINA) – Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podnio je ostavku na tu funkciju.

„Kao odgovoran čovjek i odgovoran političar, podnosim neopozivu ostavku na funkciju gradonačelnika Novog Sada“, naveo je Đurić.

On je, kako prenosi N1, kazao da su stabilnost i smirivanje tenzija i zaustavljanje daljih podjela u društvu ključni uslov za dalji napredak i razvoj Novog Sada i unapređenje života Novosađana.

Đurić je rekao da smatra da je podnošenje ostavke njegova „ljudska i politička obaveza i moralna dužnost“.

„U trenucima kada se društvo suočava sa ogromnim tenzijama, koje se usložnjavaju, prijeteći da izazovu dalje i dublje podjele, uključujući posljednji nasilni napad na studentkinju, kojoj želim brz oporavak, kao neko ko vjeruje u moć dijaloga i međusobnog razumevanja, smatram da je prihvatanje odgovornosti i podonošenje ostavke, moja ljudska i politička obaveza i moralna dužnost“, poručio je Đurić.

On je još jednom pozvao policiju da što prije nađu napadače na studentkinju i da ih pravosudni organi kazne u skladu sa zakonom.

Prema riječima Đurića, podnošenje ostavke nije izraz slabosti niti povlačenja pred izazovima, već čin preuzimanja odgovornosti i otvaranja prostora za obnovu povjerenja među građanima.

„Ova odluka je izraz mog dubokog poštovanja prema građanima Novog Sada i moje vjere u demokratske procese i vjere da ću na ovaj način doprinijeti smirivanju tenzija i stvaranju prostora za konstruktivan dijalog i nastavak projekata za dalje unapređenje života svih Novosađana“, kazao je Đurić.

On je dodao da je ponosan na sve ono što je gradska uprava u prethodnim godinama uradila za Novi Sad i Novosađane.

