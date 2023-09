Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je što prije formirati vladu koja ima podršku međunarodnih partnera, saopšteno je na sastanku predstavnika Bošnjačke stranke (BS) i Evropskog parlamenta (EP).

Iz BS su rekli da je delegacija te partije učestvovala na redovnoj Skupštini Evropske narodne partije (EPP), koja je održana u Briselu u ponedjeljak i utorak.

Navodi se da su članovi delegacije Edina Dešić i Mirsad Azemović, tokom trajanja Skupštine, održali niz bilateralnih sastanaka sa rukovodstvom EPP-a, evropskim parlamentarcima, kao i članovima delegacija stranaka EPP-a.

“U razgovoru sa predsjednikom EPP-a Manfred Weberom dobili smo punu podršku da nastavimo pregovore sa Evropskom unijom (EU) i da što prije izaberemo proevropsku vladu, kojoj će u vrhu agende biti integracija Crne Gore u EU i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

Tokom sastanka sa šefom delegacije EP za odnose sa Crnom Gorom i predsjedavajućim Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, Vladimirom Bilčikom, Dešić i Azemović su prenijeli informacije u vezi formiranja 44. vlade, kao i izazovima koji slijede po formiranju proevropske vlade.

“Saglasili smo se da je potrebno što prije formirati vladu koja ima podršku međunarodnih partnera, kako bi se sprovele najavljene ekonomske reforme”, navodi se u saopštenju.

Iz BS su rekli da je njihova delegacija upoznala članove Skupštine EPP-a i sa, kako su naveli, agresivnom kampanjom koja se sprovodi preko određenih medija u Crnoj Gori prema toj stranci i njenom lideru Ervinu Ibrahimoviću, „sa jasnim ciljem da se blokira formiranje proevropske vlade i zaustavi evropski put Crne Gore“.

Navodi se da je na Skupštini EPP-a istaknuta puna podrška Ukrajini, u očuvanju njenog suvereniteta.

Dešić je istakla da je u jeku ukrajinske krize izazvane agresijom Rusije na tu državu, veoma važan jedinstven stav država članica EU i država kandidata za EU kao i pomoć koju te države pružaju Ukrajini i ukrajinskom narodu.

Dešić je ukazala važnim neophodnost oživljavanja procesa pristupanja EU za države Zapadnog Balkana.

Ona je navela da bi stalno udaljavanje evropske perspektive moglo podstaći euroskepticizam i time napraviti plodno tlo za jačanje uticaja nekih drugih država koje ne dijele vrijednosti evropskih društava.

Dešić je rekla da je upravo u tom kontekstu veoma važna kooperativnost država EU na putu pristupanja Crne Gore EU.

Ona je kazala da je uvjerena da će Crna Gora, nakon formiranja nove, proevropske vlade, snažnim akcentovanjem rada na ispunjenju završnih mjerila i reformama, posebno u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije i kriminala, veoma brzo uraditi svoj dio posla.

Dešić je, kako se navodi, zaključila da očekuje da BS preko EPP dodatno osnaži taj proces.

