Formirali predmet povodom prijetnji Pavićeviću

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću formiralo je predmet povodom prijetnji upućenih putem društvenih mreža građanskom aktivisti Bošku Pavićeviću i udruženju “Ekopatriotizam”.

Iz ODT-a su kazali da preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje kako bi prikupili sve relevantne činjenice za donošenje odluke u tom predmetu.

Pavićević je teško povrijeđen u subotu u Nikšiću, kada ga je napala grupa muškaraca koje je snimao dok su čupali cvijeće na Trgu slobode, šutirali pse lutalice i turirali automobilom po trgu, koji je inače pješačka zona.

On je prijavio i da mu stižu prijetnje preko društvenih mreža.

