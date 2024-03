Eskobar: Za Crnu Goru najvažnije da podrži sve što premijer radi

Podgorica, (MINA) – Najvažniji zadatak za Crnu Goru je da podrži sve što premijer radi, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li bi SAD preispitale odnos sa Crnom Gorom u slučaju da stranke bivšeg Demokratskog fronta uđu u vladu, Eskobar je rekao da misli da je prerano govoriti o tome kakvi bi bili njihovi odnosi sa koalicijom koja je, kako je kazao, protiv Zapada i Evropske unije (EU).

“Međutim, to je rizik i to je pitanje koje smo postavili premijeru i predsjedniku”, dodao je Eskobar.

On je na pitanje, šta će se dogoditi ako bivši DF uđe u vlast, rekao da je prerano govoriti o tome.

“Nijesam siguran. I dalje je prerano govoriti o tome. Ova Vlada Crne Gore je još jako mlada. Čak i kao takva napravila je ogroman napredak prema EU”, kazao je Eskobar.

On je kazao da je Vlada napravila ogroman napredak u kreiranju temelja za prosperitetan put prema Zapadu i članstvu u EU.

“Sad je najvažniji zadatak za Crnu Goru da podrži sve što premijer radi”, ocijenio je Eskobar.

