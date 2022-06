Eskobar: Ideja slobodne i mirne Evrope nepotpuna bez Zapadnog Balkana

Vašington, (MINA) – Ideja slobodne i mirne Evrope nije potpuna bez Zapadnog Balkana, kazao je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

“Nama je potreban cijeli zapadni Balkan u EU. Ideja koju smo započeli 1989. godine da stvaramo Evropu kao cjelinu, slobodnu i mirnu, još nije završena i na tome još treba da radimo”, rekao je Eskobar za Glas Amerike na makedonskom jeziku, nakon strateškog dijaloga SAD i Sjeverne Makedonije u Vašingtonu.

On je rekao da Vašington podržava pokretanje međuvladinih konferencija Evropske unije (EU) sa Skopljem i Tiranom.

SAD, kako je kazao Eskobar, snažno podržavaju kretanje Sjeverne Makedonije ka članstvu u EU.

Eskobar je, kako prenosi Tanjug, rekao da Vašington podržava Otvoreni Balkan, Berlinski proces, Zajedničko regionalno tržište i CEFTA, kao i sve druge inicijative koje zbližavaju region, ali je napomenuo da one ne mogu biti zamjena za EU.

On je rekao da je EU jedan od najjačih partnera SAD-u u svijetu.

“Ne postoji zamjena za članstvo u EU. Zato se moramo fokusirati na to. EU je jedan od naših najjačih partnera u svijetu. Sjeverna Makedonija je takođe važan partner. Dakle, želimo da vidimo ovo dvoje spojeno”, rekao je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS