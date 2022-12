Erdogan: Ohrabrujemo Crnu Goru da postane članica EU

Podgorica, (MINA) – Turska ohrabruje i podržava Crnu Goru da postane punopravna članica Evropske unije (EU), poručio je turski predsjednik Režep Tajip Erdogan.

Edogan je, na konferenciji za medije sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, rekao da je prijateljstvo dvije države staro vjekovima, i podsjetio da je Crna Gora prvu ambasadu u Istanbulu otvorila još u osmanskom periodu.

„Naše rodbinske zajednice Bošnjaka i Albanaca sa više od 150 hiljada građana u Turskoj koji vode porijeklo iz Crne Gore, predstavljaju izuzetan duhovni most između naših zemalja“, rekao je Erdogan.

On je kazao da su odnosi Crne Gore i Turske na najvišem nivou, da države dijele zajedničku istoriju i kulturu i imaju jake ljudske i rodbinske veze.

Erdogan je naveo da Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) nastavlja aktivnosti u oblasti obrazovanja i zdravstva, dok Institut „Jusuf Emre“ donosi trusku umjetnost i kulutru u domove crnogorskih prijatelja.

„TIKA je do danas realizovala preko 400 aktivnosti, vrijednosti više od 20 miliona EUR. Kulturni centar „Jusuf Emre je od osnivanja pružio učenje turskog jezika za skoro dvije hiljade učenika“, rekao je Erdogan i dodao da su u oblasti obrazovanja obezbijeđene stipendije, u posljednjoj godini za 500 studenata.

On je rekao da je sa Đukanovićem razmijenio mišljenja o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, posebno u vezi dešavanja na Balkanu i održavaju mira i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.

„Crna Gora kao važan dio Balkana i Evrope daje značajna dopinos miru i stabilnosti“, kazao je Erdogan.

Kako je istakao, Turska veoma cijeni evroatlantske integracije Crne Gore i brze korake koje Crna Gora realizuje ka učlanjenju u Evropsku uniju (EZ).

„Iskreno ohrabrujemo i podržavamo Crnu Goru, načeg NATO saveznika, da postane punopravna članica EU“, poručio je Erdogan.

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je kazao da su odnosi Crne Gore i Turske oslonjeni na dugu tradiciju diplomatskih odnosa i da su se u međuvremenu razvili do uzornog, čvrstog i bliskog prijateljstva.

On je rekao da su on i Erdogan tokom razgovora bili posvećeni identifikaciji prostora za unapređenje međudržavne saradnje, precizirajući da im je fokus bio na ekonomskoj saradnji.

Prema ocjeni Đukanovića, to što u Crnoj Gori posluje 3,8 hiljada kompanija iz Turske je vrlo indikativan podatak.

“Nije u pitanju samo geografska blizina, u pitanju je prijateljtvo i povjerenje. Očigledno da se ljudi iz Turske osjećaju dobrodošlim”, rekao je Đukanović.

On je naveo da postoje brojne oblasti u kojima je moguće unaprijediti ekonomsku saradnju.

“Govorili smo o mogućnostima realizacije infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, za dalji razvoj energetike, saobraćaja, šumarstva, vodoprivrede, ali i za unapređenje saradnje u oblasti zdravstva, školstva i kulture”, kazao je Đukanović.

On je rekao da politički dijalog između dvije države nije samo na nivou predsjednika, dodajući da o intenzitetu odnosa svjedoči vrlo razuđena saradnja ljudi iz izvršne vlasti i biznisa.

Đukanović, kako je rekao, na bazi današnjih razgovora vjeruje da ima značajnog potencijala koji treba iskoristiti u narednom periodu.

“Vrlo je važno da smo u međuvremenu potpisali sporazum o slobodnoj trgovini između dvije zemlje, danas razgovarali o organizaciji mješovite komisije za ekonomsku saradnju, koja će na tragu ovih preporuka jasnije trasirati put za realizaciju investicija”, smatra Đukanović.

On je kazao da je Crna Gora zahvalna Turskoj i njenom predsjedniku koji godinama obezbjeđuju kvalitetan fond stipendija za školovanje mladih iz Crne Gore na prestižnim turskim školama i univerzitetima.

Kako je naveo, dvije države imaju odličnu saradnju u oblasti inostranih poslova i odbrane.

Đukanović je kazao da su on i Erdogan imali temeljnu razmjenu mišljenja oko problema u Ukrajini i načina za njeno prevazilaženje, kao i o izazovima na Zapadnom Balkanu.

“Saglasni smo potpuno da je Zapadnom Balkanu potrebna stabilnost bez koje nema prosperiteta i da zajedno vidimo da će taj prosperitet biti brži i kvalitetniji ukoliko se bude odvijao u evropskom okviru”, saopštio je Đukanović.

On je isatakao da je Crna Gora vrlo dobar primjer uspješnosti u dugom vremenskom periodu.

“Nakon obnove nezavisnosti, ostvarila je vrlo zamašan fond inostranih investicija i imala je intenzivan ciklus izgradnje institucija, unapređenja demokratije i vladavine prava, zbog čega je zavrijedila članstvo u NATO-u i zbog čega je i danas lider u procesu pregovaranja sa EU”, naveo je Đukanović.

On je rekao da posljednjih par godina država prolazi, kako je rekao, kroz delikatno i zanimljivo iskustvo koje ima određene karakteristike krize.

“Ali kao što znamo, ništa u životu ne teče pravolinijski. Događaju se nešto lošiji ciklusi. Mislim da Crna Gora posljednjih par godina prolazi jedan od takvih ciklusa”, rekao je Đukanović.

On je istakao da to ne znači da su dovedene u pitanje temeljne vrijednosti savremenog razvoja Crne Gore.

Kako je poručio, Crna Gora je ne samo nezavisna i suverena, nego i veoma satabilna i veoma odlučna da dalje slijedi svoju evropsku i evroatlantsku viziju.

“Ostajući privržena svojoj viziji, i pokazujući kapacitet da je ostvaruje, Crna Gora je u stanju da i u narednom periodu pruža podsticajni primjer drugim državama Zapadnog Balkana”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je Zapadni Balkan evropski region sa hroničnim problemom nestabilnosti i da, sve dok se ne stvori pouzdanija stabilnost u regionu, neće biti prosperiteta ali ni osjećaja sigurnosti u Evropi u cjelini.

“Vjerujem da su današnji veoma otvoreni, prijateljski i sadržajni razgovori novi impuls za dalje unapređenje prijateljstva, dalju saradnju i ostvarivanje sledećih zajedničkih ciljeva”, zaključio je Đukanović.

