Džoana: Crna Gora je naš vrijedni saveznik

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je vrijedni saveznik, na koji NATO može da računa u ispunjavanju zadataka, poručio je zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirčea Džoana.

On je, u onlajn poruci na 2BS forumu u Budvi, koji je organizvao Atlantski savez Crne Gore, naveo da je važno da NATO saveznici ostanu zajedno, promovišu mir i brane demokratske vrijednosti.

„Crna Gora je naš vrijedni saveznik i od ključnog značaja za stabilnost na Zapadnom Balkanu“, kazao je Džoana.

On je istakao da Crna Gora doprinosi kolektivnoj odbrani kroz misije na Kosovu, Iraku, grupu u Letoniji i, takođe, kroz operaciju u Bugarskoj.

Kako je naglasio Džoana, NATO je tu za Crnu Goru i Crna Gora je tu za NATO.

„Godina za nama za ovaj region je teška, i dalje se suočavamo sa povećanim tenzijama“, kazao je Džoana.

On je podsjetio na napad na policijsku patrolu Kosova, u kojem je stradao jedan službenik policije, a nekoliko osoba je povrijeđeno.

„Ovo mora da se zaustavi. KFOR pomno prati situaciju na terenu i spremni smo za djelovanje. Neutralnost i nepristrasnost su od ključnog značaja za uspjeh naših misija“, rekao je Džoana.

NATO, kako je naveo, snažno podržava dijalog Beograda i Prištine, kojim rukovodi Evropska unija.

„Preostala pitanja mogu da se riješe samo političkim dogovorom, zato su neophodni vjera, strpljenje, upornost i kompromis. Vrijeme je za deeskalaciju“, istakao je Džoana.

On je kazao da, istovremeno, u Bosni i Hercegovini (BIH) retorika separatizma izaziva zabrinutost.

NATO, kako je poručio Džoana, snžno podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH i evroatlantske reformske napore.

On je naveo da to važi za cijeli Zapadni Balkan.

„Ovo su teška vremena, naše vrijednosti – sloboda, demokratija, vladavina prava su pod napadom, ne samo na Zapadnom Balkanu nego i van“, kazao je Džoana.

Prema njegovim riječima, najočiglednija demonstracija toga je agresija Rusije na Ukrajinu.

„Invazja Rusije je prekinila decenijama dugi mir i vidimo sada da je neophodno da redefinišemo svoje politike“, naveo je Džoana.

NATO, kako je ponovio, nije uključen u taj konflikt, ali podržava Ukrajinu i njihovo pravo na samoodbranu, slobodu i samostalni izbor svog puta.

Džoana je dodao da su NATO saveznici obezbijedili desetine milijardi dolara kroz humanitarnu pomoć i poručio da će nastaviti da podržavaju Ukrajinu koliko god bude bilo potrebno.

„Crna Gora je milione EUR pomoći ponudila Ukrajini i doprinijela paketima pomoći. Milioni izbjeglica iz Ukrajine su prešlu granice te zemlje, desetina hiljada je došlo u Crnu Goru, a nekoliko hiljada je zatražilo neki vid zaštite. Na tome vam zahvaljujemo“, naveo je Džoana.

On je kazao da su Finska i Švedska napravile istorjske odluke da se prijave za članstvo u NATO.

„Finska sada jeste članica, a Švedska će uskoro takođe biti“, rekao je Džoana.

Prema njegovim riječima, dolazi do strateškog buđenja u Evropi.

„Ne znam kako će se ovaj rat završiti, ali ono što znam jeste da su se naši odnosi sa Moskvom zaista iz korjena promijenili. Čak i kada se završe borbe, bezbjednosni kontekst u Evropi nikada više neće biti isti“, kazao je Džoana.

On je naveo da predsjednik Rusije Vladmir Putin želi drugačiju Evropu, u kojoj može da kontroliše svoj narod i dominira komšijama.

Putin, prema riječima Džoane, vidi slobodu i demokratiju kao prijetnju.

„I pokušava da ih podriva kako god može, uključujući ovdje u Crnoj Gori, kroz hibridno ratovanje, dezinformacije, sajber napade, bilo koja sredstva se koriste da se stvori nestabilnost i haos“, naveo je Džoana.

On je kazao da upravo zato toliki akcenat stavljaju ne samo na tradicionalne oblike odvraćanja, kao što su vojne snage, tenkovi, već rade i na borbi protiv dezinformacija i sajber napada.

„Imamo veze koje su sada sve jače između Kine, Sjeverne Koreje i Rusije“, rekao je Džoana.

Prema njegovim riječima, autoritarni režimi su sada u većoj saradnji kako bi se suprotstavili svijetu demokratije.

„Važno je da ostanemo zajedno, da promovišemo zajedničku bezbjednost, mir i branimo svoje demokratske vrijednosti i čuvamo globalne vrijednosti i norme“, istakao je Džoana.

On je naglasio da je to svijet „u kome želimo da živimo“ – svijet koji se bazira na slobodi, demokratiji i vladavini prava, a ne onaj koji počiva na korupciji i opresiji.

„Još od nelegalne aneksije Krima, osnažili smo kolektivnu odbranu, povećali smo spremnost snaga, rasporedili svoje trupe u istočnom dijelu Alijanse i sve više ulažemo u odbranu“, kazao je Džoana.

To, kako je dodao, neophodno je kako bi zaštitili svoje vrijednosti narod i svaki centimetar teritorije.

„Sve članice saveza treba sve više da ulažu u odbranu. Neki saveznici prelaze minimum od dva odsto budžeta za odbranu“, kazao je Džoana.

On je naveo da je u opasnijem svijetu važno snažiti bezbjednost.

„To nije nešto što samo želimo, nego je obavezno i neophodno“, dodao je Džoana.

On je poručio da milijardu ljudi na NATO teritoriji mora da bude sigurno bezbjedno.

„Znam da računamo na Crnu Goru u ispunjavanju naših zadataka“, zaključio je Džaoana.

