Đurović: Očekujem da će svi kandidati dobiti potrebnu većinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament napravio je veliki korak naprijed i stvorio pretpostavke za konačno odblokiranje Ustavnog suda, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, dodajući da očekuje svi predloženi kandidati za sudije dobiti potreban broj glasova poslanika.

Ustavni odbor predložio je danas Snežanu Armenko, Draganu Đuranović, Faruka Resulbegovića i Momirku Tešić za sudije Ustavnog suda.

“Nakon više mjeseci mukotrpnog rada, napravili smo veliki korak naprijed i stvorili pretpostavke za konačno odblokiranje najvažnije sudske instance u državi, izlazak iz institucionalne krize koja nas već dugo opterećuje i nastavak evropskog puta Crne Gore”, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da očekuje da će svi predloženi kandidati na sjednici Skupštine 27. februara dobiti potreban potreban broj glasova poslanika.

“Te da ćemo i na djelu pokazati svoju posvećenost građanima i napretku zemlje”, rekla je Đurović.

