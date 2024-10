Đurašković: Mandić ponovo pokušava da ponizi Cetinjane i Crnogorce

Podgorica, (MINA) – Predsjednik parlamenta Andrija Mandić, kreirajući Zetsku banovinu Karađorđevića kao logo Skupštine Crne Gore, još jednom pokušava da ponizi Cetinjane i Crnogorce, ocijenio je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Mandić je ranije danas, na sjednici Skupštine na Cetinju, predstavio novi vizuelni identitet Skupštine Crne Gore sa zgradom nekadašne Zetske banovine, navodeći da Cetinje zaslužuje da se jedna od najvažnijih istorijskih zgrada u tom gradu nađe na logu parlamenta.

Đurašković je u reagovanju naveo da je Mandić, koliko juče, Cetinje zvao “malim selom ispod Lovćena”.

“Današnjim performansom pokušava još jednom poniziti Cetinjane i Crnogorce kreirajući Zetsku banovinu Karađorđevića kao logo Skupštine Crne Gore”, poručio je Đurašković.

On je istakao da su Cetinje i Crna Gora opstali, a “nesrećna banovina nestala”.

“Taman onako kako će, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, Mandić letjeti iz fotelje predsjednika parlamenta”, poručio je Đurašković.

Kako je naveo, Mandićeva navodna ljubav prema Cetinji ista je kao ona koju su srpske okupacione snage Karađorđevića pokazivale prema Crnogorcimakada su aneksirale Crnu Goru i svele je na sramnu banovinu, ukidajući joj ime i Crnogorsku pravoslavnu crkvu.

“Oslobodila se Crna Gora srpske okupacije, oslobodiće se i Mandića i njegovih sluga”, poručio je Đurašković.

