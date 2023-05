Đukanović na ceremoniji krunisanja kralja Čarlsa Trećeg

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sa suprugom otputovaće danas u London gdje će, na poziv kraljevske porodice, prisustvovati ceremoniji krunisanja kralja Čarlsa Trećeg i kraljice.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, ceremonija će biti održana sjutra u Vestminsterskoj opatiji.

“Đukanović i prva dama biće večeras gosti na prijemu u Bakingemskoj palati koji priređuju kralj Čarls Treći i kraljica”, kaže se u saopštenju.

